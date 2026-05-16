Čim se mladi krompiri pojave na pijacama, nema popularnije namirnice! Zasitni su, savršeno mekani i odlično upijaju začine i začinsko bilje za božanstven ukus, a fantastični su uz šta god da ih poslužite.

Nekad je, međutim, najbolje držati se jednostavnih recepata, kakav je i ovaj mediteranski trik za pečene mlade krompiriće. Tajna je u odličnoj razmeri limuna, začina i maslinovog ulja, koji krompiru daju aromu i zlatnu,hrskavu koricu, dok unutrašnjost ostaje meka i sočna... Pa čim im odolite!

Sastojci:

1 kg mladih krompirića

3-4 kašike maslinovog ulja

2-3 čena belog luka (sitno seckana ili izgnječena)

sok od 1 limuna

1-1,5 kašičica suvog origana

so i biber po ukusu

svež peršun ili ruzmarin (po želji, za posipanje)

po želji kašičica slatke mlevene paprike

Priprema