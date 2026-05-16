Čim se mladi krompiri pojave na pijacama, nema popularnije namirnice! Zasitni su, savršeno mekani i odlično upijaju začine i začinsko bilje za božanstven ukus, a fantastični su uz šta god da ih poslužite.

Nekad je, međutim, najbolje držati se jednostavnih recepata, kakav je i ovaj mediteranski trik za pečene mlade krompiriće. Tajna je u odličnoj razmeri limuna, začina i maslinovog ulja, koji krompiru daju aromu i zlatnu,hrskavu koricu, dok unutrašnjost ostaje meka i sočna... Pa čim im odolite!

Sastojci:

  • 1 kg mladih krompirića
  • 3-4 kašike maslinovog ulja
  • 2-3 čena belog luka (sitno seckana ili izgnječena)
  • sok od 1 limuna
  • 1-1,5 kašičica suvog origana
  • so i biber po ukusu
  • svež peršun ili ruzmarin (po želji, za posipanje)
  • po želji kašičica slatke mlevene paprike

Priprema

  1. Rernu zagrejte na 200°C i pripremite veliki pleh obložen papirom za pečenje.
  2. Mladi krompir dobro operite (verovatno ga ne morate ljuštiti) i prepolovite ako su veći komadi.
  3. U velikoj činiji pomešajte krompir s maslinovim uljem, belim lukom, limunovim sokom, origanom, solju i biberom. Ako želite, dodajte malo slatke paprike, ali nije obavezno. Sve dobro promešajte da se krompir ravnomerno obloži začinima.
  4. Rasporedite krompir u jednom sloju na pleh.
  5. Pecite oko 35-45 minuta, uz povremeno mešanje, dok ne bude zlatan i hrskav spolja, a mekan iznutra.
  6. Po želji pospite svežim peršunom ili ruzmarinom i poslužite toplo.