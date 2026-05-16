Čim se mladi krompiri pojave na pijacama, nema popularnije namirnice! Zasitni su, savršeno mekani i odlično upijaju začine i začinsko bilje za božanstven ukus, a fantastični su uz šta god da ih poslužite.
Nekad je, međutim, najbolje držati se jednostavnih recepata, kakav je i ovaj mediteranski trik za pečene mlade krompiriće. Tajna je u odličnoj razmeri limuna, začina i maslinovog ulja, koji krompiru daju aromu i zlatnu,hrskavu koricu, dok unutrašnjost ostaje meka i sočna... Pa čim im odolite!
Sastojci:
- 1 kg mladih krompirića
- 3-4 kašike maslinovog ulja
- 2-3 čena belog luka (sitno seckana ili izgnječena)
- sok od 1 limuna
- 1-1,5 kašičica suvog origana
- so i biber po ukusu
- svež peršun ili ruzmarin (po želji, za posipanje)
- po želji kašičica slatke mlevene paprike
Priprema
- Rernu zagrejte na 200°C i pripremite veliki pleh obložen papirom za pečenje.
- Mladi krompir dobro operite (verovatno ga ne morate ljuštiti) i prepolovite ako su veći komadi.
- U velikoj činiji pomešajte krompir s maslinovim uljem, belim lukom, limunovim sokom, origanom, solju i biberom. Ako želite, dodajte malo slatke paprike, ali nije obavezno. Sve dobro promešajte da se krompir ravnomerno obloži začinima.
- Rasporedite krompir u jednom sloju na pleh.
- Pecite oko 35-45 minuta, uz povremeno mešanje, dok ne bude zlatan i hrskav spolja, a mekan iznutra.
- Po želji pospite svežim peršunom ili ruzmarinom i poslužite toplo.
