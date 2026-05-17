Zanimljivosti
Alo!
Kako sprečiti da tečnost pokipi iz šerpe: Uz pomoć ovog jednostavnog trika ručak sigurno neće pobeći!
Foto: Shutterstock | Shuterstock

Kako sprečiti da tečnost pokipi iz šerpe: Uz pomoć ovog jednostavnog trika ručak sigurno neće pobeći!

19:00
|
0
Autor:  Teodora Tojagić

Isprobajte ovaj trik i više vam tečnost iz šerpe neće pokipeti

 

Koliko vam se puta desilo da vam ručak pokipi, a vi ste dali sve od sebe da pripremite ukusno jelo? U jednom trenutku, zaboravimo da smanjimo temperaturu, odemo u drugu prostoriju i onda kada se vratimo u kuhinju, zateknemo da je jelo iz lonca ili šerpe pokipelo i ostatak masnoće se zadržao.

To se često dešava prilikom kuvanja krompira, pirinča ili raznih variva. Ali, i to možemo sprečiti? Postoji jedan trik koji su naše bake koristile, a koji je veoma jednostavan i efikasan.

Trik sa drvenom varjačom

Deluje na dva načina. Najpre, mehurići su nestabilni oblici. Kad hidrofobne supstance probiju površinu mehurića, on se smiri.

Suva drvena varjača stabilizuje mehuriće kada dođu u kontakt s njenom vodoootpornom površinom. Iz tog razloga se ključala voda povlači.

Drugo, mehurići i pena koji nastaju od ključale vode pune se parom (tj. vodom u obliku plina ili pare). Ako mehurić dodirne nešto čija je temperatura ispod 100 Celzijusa, para će se kondenzovati (vratiti u tečno stanje) i uništiti površinu mehurića.

Drvena varjača, koja je znatno hladnija od 100 Celzijusa, razbija mehuriće i pena se povuči, piše Food's Hack.

Kada ovaj trik ne uspeva?

Iako je veoma uspešan trik, i on ima svojih nedostataka. Naime, u jednom trenutku vaša varjača će se zagrejati i voda će se podići bez obzira na sve.

Nikako nemojte koristiti metalnu kašiku jer metali mnogo brže sprovode toplotu.

Donosimo vam jedno brzo rešenje:

  • Možete da dunete na površinu vrele posude i pena će se povući, jer vam je dah najverovatnije znatno hladniji od 100 Celzijusa.

Mokro drvo se vremenom iskrivi


Ako često upotrebljavate istu drvenu varjaču iznad lonca ključale vode, iskriviće se od vlage i toplote.

Stoga, vodite računa da menjate varjače kod ovog trika ili barem pripazite na ključalu vodu kako kađika ne bi dugo ostala na površini.

trikovi alo lepote srbije

Povezane vesti

Iskusni baštovani u vodu kojom zalivaju trešnje dodaju ova 2 sastojka iz kuhinje: Plodovi budu krupni, sočni i slatki kao med
Foto: Shutterstock

Iskusni baštovani u vodu kojom zalivaju trešnje dodaju ova 2 sastojka iz kuhinje: Plodovi budu krupni, sočni i slatki kao med

21:00 | 0
Tri stvari u kući od kojih se đavoli tresu: Ako ovo imate u kući, nečiste sile vas nikad neće posetiti, tvrdi otac Rafailo
Printscreen/YouTube

Tri stvari u kući od kojih se đavoli tresu: Ako ovo imate u kući, nečiste sile vas nikad neće posetiti, tvrdi otac Rafailo

20:00 | 0
Čudo nad čudima: Nakon što su lekari digli ruke od nje, u ovoj srpskoj svetinji pronašla je spas
Shutterstock

Čudo nad čudima: Nakon što su lekari digli ruke od nje, u ovoj srpskoj svetinji pronašla je spas

18:00 | 0
Obrenovići mu nikad nisu oprostili izdaju, a bio je gospodar iz senke: Svi ste za njega čuli, ali da li znate ko je
vikipedija

Obrenovići mu nikad nisu oprostili izdaju, a bio je gospodar iz senke: Svi ste za njega čuli, ali da li znate ko je

17:00 | 0
Čokoladne kocke sa kokosom koje se spremaju za tren oka: Tope se u ustima, a jedina mana je što se brzo pojedu
Foto: Shutterstock | Shutterstock

Čokoladne kocke sa kokosom koje se spremaju za tren oka: Tope se u ustima, a jedina mana je što se brzo pojedu

16:00 | 0
Komentari (0)
Prethodna vest Čudo nad čudima: Nakon što su lekari digli ruke od nje, u ovoj srpskoj svetinji pronašla je spas
18:00 | 0
Sledeća vest Tri stvari u kući od kojih se đavoli tresu: Ako ovo imate u kući, nečiste sile vas nikad neće posetiti, tvrdi otac Rafailo
20:00 | 0

Najnovije

Najčitanije

36min

Iskusni baštovani u vodu kojom zalivaju trešnje dodaju ova 2 sastojka iz kuhinje: Plodovi budu krupni, sočni i slatki kao med

1H

Tri stvari u kući od kojih se đavoli tresu: Ako ovo imate u kući, nečiste sile vas nikad neće posetiti, tvrdi otac Rafailo

2H

Kako sprečiti da tečnost pokipi iz šerpe: Uz pomoć ovog jednostavnog trika ručak sigurno neće pobeći!

3H

Čudo nad čudima: Nakon što su lekari digli ruke od nje, u ovoj srpskoj svetinji pronašla je spas

4H

Obrenovići mu nikad nisu oprostili izdaju, a bio je gospodar iz senke: Svi ste za njega čuli, ali da li znate ko je

1D

Danas je strogo zabranjeno da muškarci i žene urade 1 stvar, da im ne bi propao brak: Striktno obratite pažnju na ove običaje

1D

3 reči Patrijarha Pavla koje su otvorile oči majci čiji se sin ubio: Preklinjala ga da održi opelo njenom mrtvom detetu, evo šta joj je on rekao

1D

Šta neuredno dvorište govori o karakteru vlasnika: Jedna stvar posebno upada u oči

1D

Fasade u zlatu i mermeru, po pet kupatila i 10 spavaćih soba: Selo Točka je najbogatije mesto u Srbiji - meštani otkrivaju kako se gastarbajteri ponašaju kad dođu na odmor

1D

Gej afera koja je tresla Karađorđeviće: Brat ga smestio u "ludnicu" zbog odnosa sa poznatim Srbinom

Vidi sve

Preporučujemo

Prizor kao iz bajke: Podno Golije smestio se stari kameni most - gradili ga Turci pre nekoliko vekova a on i danas kao nov (FOTO)
Rina

Prizor kao iz bajke: Podno Golije smestio se stari kameni most - gradili ga Turci pre nekoliko vekova a on i danas kao nov (FOTO)

Da li psi znaju kad lažemo?
Foto: Shutterstock | Shutterstock

Da li psi znaju kad lažemo?

Koja je tajna apartmana 144 u Sokobanji? Andrić je ovde često dolazio, jedan detalj posebno intrigira
vikipedija

Koja je tajna apartmana 144 u Sokobanji? Andrić je ovde često dolazio, jedan detalj posebno intrigira

Sjajno izgleda: Završen prilazni put do staklenog vidikovca na Kablaru, meštani kažu - ovo je za nas ko sedmica na lotou

Sjajno izgleda: Završen prilazni put do staklenog vidikovca na Kablaru, meštani kažu - ovo je za nas ko sedmica na lotou

Ovo srpsko jezero zovu Jezero smrti: Krije mračne tajne, zastrašujući oblik ima, a pod vodom se i danas...

Ovo srpsko jezero zovu Jezero smrti: Krije mračne tajne, zastrašujući oblik ima, a pod vodom se i danas...

Vremenska prognoza