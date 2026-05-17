Kako sprečiti da tečnost pokipi iz šerpe: Uz pomoć ovog jednostavnog trika ručak sigurno neće pobeći!

Koliko vam se puta desilo da vam ručak pokipi, a vi ste dali sve od sebe da pripremite ukusno jelo? U jednom trenutku, zaboravimo da smanjimo temperaturu, odemo u drugu prostoriju i onda kada se vratimo u kuhinju, zateknemo da je jelo iz lonca ili šerpe pokipelo i ostatak masnoće se zadržao.

To se često dešava prilikom kuvanja krompira, pirinča ili raznih variva. Ali, i to možemo sprečiti? Postoji jedan trik koji su naše bake koristile, a koji je veoma jednostavan i efikasan.

Deluje na dva načina. Najpre, mehurići su nestabilni oblici. Kad hidrofobne supstance probiju površinu mehurića, on se smiri.

Suva drvena varjača stabilizuje mehuriće kada dođu u kontakt s njenom vodoootpornom površinom. Iz tog razloga se ključala voda povlači.

Drugo, mehurići i pena koji nastaju od ključale vode pune se parom (tj. vodom u obliku plina ili pare). Ako mehurić dodirne nešto čija je temperatura ispod 100 Celzijusa, para će se kondenzovati (vratiti u tečno stanje) i uništiti površinu mehurića.

Drvena varjača, koja je znatno hladnija od 100 Celzijusa, razbija mehuriće i pena se povuči, piše Food's Hack. Kada ovaj trik ne uspeva?

Iako je veoma uspešan trik, i on ima svojih nedostataka. Naime, u jednom trenutku vaša varjača će se zagrejati i voda će se podići bez obzira na sve.

Nikako nemojte koristiti metalnu kašiku jer metali mnogo brže sprovode toplotu.

Donosimo vam jedno brzo rešenje:

Možete da dunete na površinu vrele posude i pena će se povući, jer vam je dah najverovatnije znatno hladniji od 100 Celzijusa.

Mokro drvo se vremenom iskrivi



Ako često upotrebljavate istu drvenu varjaču iznad lonca ključale vode, iskriviće se od vlage i toplote.