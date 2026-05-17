Ovaj manastir osnovao je Stefan Nemanja, osnivač srednjovekovne srpske države, krajem 12. veka, oko 1190. godine. Studenica se smatra duhovnim i kulturnim centrom Srbije, a simbol je srpskog srednjovekovnog identiteta i pravoslavlja.

Nalazi se u jugozapadnoj Srbiji, u blizini Kraljeva, u planinskom kraju, okružen gustim šumama i čistom prirodom.

Manastir je građen u raškom stilu, koji kombinuje vizantijske, romaničke i domaće elemente. Glavna crkva je posvećena Uspenju Presvete Bogorodice i predstavlja remek-delo srednjovekovne srpske arhitekture.

Studenica je poznata po svojim freskama, koje datiraju iz kraja 12. i početka 13. veka. Freske su među najbolje očuvanim primerima vizantijske umetnosti na Balkanu i svedoče o duhovnosti i umetničkom nivou tog vremena. Među najpoznatijim su portreti Stefana Nemanje i njegovog sina, kralja Stefana Prvovenčanog.

Legendama o čudotvornim isceljenjima manastira

Manastir je vekovima bio utočište za sve koji su tražili utehu i izlečenje, a mnoge legende govore o čudotvornim isceljenjima koja su se ovde dogodila. Posebno su poznate priče o izlečenju bolesti očiju, reumatskih tegoba i duševnih patnji, što je privlačilo vernike iz cele Srbije.

Jedna od najpoznatijih priča vezana je za staricu Milicu, koja je godinama patila od jake upale očiju. Lekari nisu mogli da joj pomognu, a bolovi su bili nepodnošljivi.

Kada je čula za manastir i njegove čudotvorne moći, odlučila je da ode i moli se u njegovim svetim prostorijama. Posle nekoliko dana provedenih u molitvi i poseti manastirskom izvoru, njeno stanje se znatno popravilo. Milica je rekla da je osetila kao da joj je neko nevidljiv nežno obrisao oči i da su bolovi nestali kao rukom odneseni. Ova priča je brzo proširena, pa su ljudi dolazili sa sve većom verom, tražeći spas i nadu.

UNESCO zaštita

Manastir Studenica je 1986. godine upisan na UNESCO-vu listu svetske baštine kao primer vrhunskog kulturnog nasleđa i duhovne vrednosti.

Studenica je bila političko i duhovno središte u srednjem veku. U manastiru su krunisani i pokapani neki od srpskih vladara, a njegova književna i umetnička produkcija imala je ogroman uticaj na razvoj srpske kulture.

Zimi je Studenica idealno mesto za duhovni mir i uživanje u prirodi. Okruženje prekriveno snegom pruža poseban ambijent koji privlači turiste i vernike. Tokom hladnih meseci, manastir i njegovi monasi održavaju molitve i liturgije koje posetiocima nude duboku duhovnu atmosferu.