U doba kada je na čelu Srbije bio knez Lazar Hrebeljanović, na njegovoj trpezi znala je da se nađe i pastrmka. I to ona najukusnija, ulovljena na padinama Velikog Jastrepca.

Bilo je potrebno da kneževi ribari pređu put dug oko 35 kilometara, ne bi li stigli do voda, u kojima bi tu pastrmku ulovili i odneli na dvor.

No, nisu samo ribari odlazili na ove izvore, već i srpska kneginja Milica sa svojim družbenicama. Svako iz svog razloga.

I dok su ovi prvi odlazili tamo da bi lovili pastrmku, kneginjaje posećivala izvore današnje Ribarske Banje da bi koristila lekovite vode.

Prirodna oaza

Poznato je da su ljudi od davnina znali da tu postoje izvori lekovite vode. Izuzev brojnih arheoloških ostataka, tome svedoči i postojanje hamama koji je tu u tursko doba podignut.

Pa ipak, uprkos tome, do ozbiljnijih istraživanja lekovitosti izvora Ribarske Banje došlo je tek u novijoj istoriji. Tačnije, sada već davne 1834. godine, kada je knez Miloš zvanično izdao naredbu o ispitivanju sastava i lekovitosti voda na padinama Velikog Jastrepca.

Naučnici sa bečkog Medicinskog fakulteta bili su ti, kojima je ispitivanje bilo povereno.

Od tada je prošlo mnogo decenija, ali je ta godina uzeta kao najznačajnija u razvoju ovog lečilišta nadomak Kruševca.

Lekovite vode

Pozicija koju zauzima doprinosi oporavku, budući da je Ribarska Banja smeštena na padinama jedne od najšumovitijih planina. Čist planinski vazduh Velikog Jastrepca i lekovite vode dobita su kombinacija za oporavak organizma, navedeno je na sajtu Ribarskabanja.rs

Epitet kraljevske je Ribarska Banja stekla vremenom, uzevši u obzir da su mnogi vladari naše zemlje rado dolazili u ovu banju. Što zbog lečenja određenih tegoba, što zbog oproavka organizma.

Izuzev obolelima od različitih degenerativnih oboljenja, vode Ribarske Banje mogu biti od koristi i osobama, kojima je potrebno lečenje koštano-zlobnih oboljenja ili oporavak nakon povreda. Posetiocima ovog lečilišta na padinama Jastrepca su na raspolaganju i elektro, termo i magneto terapia, kao i ultrazvučna, hidro, kinezi i druge vrste terapija, koje imaju za cilj prevenciju i lečenje različitih bolesti i stanja.

Međutim, ono što govoto svaki posetilac ovog lečilišta izdvaja kao prednost jeste mogućnost da se organizam u celosti oporavi u toj vazdušnoj banji, na čistom planinskom vazduhu i uz korišćenje lekovitih voda Ribarske banje.