Sveta mučenica Pelagija Tersijska, još od malih nogu je u srcu osetila ljubav prema hrišćanstvu, iako njeni roditelji nisu bili verujući ljudi. Rođena je u gradu Tarsu. Majka i otac su joj bili neznabošci, ali znameniti i bogati. Kada je čula od hrišćana za Hrista i za spasenje duše, ona se ispunila ljubavlju prema Njemu i u duši je bila sva hrišćanka.

U to vreme je Car Dioklecijan najstrožije progonio hrišćane. Zaustavio s u Tarsu i za vreme njegovog bavljenja u tom gradu njegov sin, carević, zaljubio se u Pelagiju, i hteo ju je uzeti za ženu.

Kako bi izbegla prosidbu, Pelagija je spas potražila kod episkopa Klinona, koji je uputio u veru i krstio. Zbacila je svoje skupe odore, odrekla se bogatstva i kao uboga devojka se vratila kući i priznala majci da se krstila i da je svoj život posvetila Hristu. Kad je ovo čuo Dioklecijanov sin, od tuge se probo mačem i usmrtio. Pelagijina majka, koja je želela da se ćerka dobro uda, iz zlobe preda ćerku Dioklecijanu na milost.

Dioklecijan se zaljubi u prelepo devojče, ali pošto je Pelagija ostala nepokolebljiva u nameri da se ne udaje, on je osudi na strašne muke - da se sažeženje u metalnom volu, usijanom od ognja. Kada su je mučitelji obnažili, sveta Pelagija se prekrsti krstom i s molitvom na usnama, sama uđe u usijanog vola, gde se u tren oka sva rastopi kao vosak.