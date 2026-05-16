Zanimljivosti
Alo!
8 stvari koje nipošto ne smete prati u mašini za sudove: Ostaćete bez njih, a šire se i bakterije!
Foto: Shutterstock | Shutterstock

8 stvari koje nipošto ne smete prati u mašini za sudove: Ostaćete bez njih, a šire se i bakterije!

21:00
|
0
Autor:  Teodora Tojagić

U nastavku saznajte koje posuđe nikako ne smete ubacivati u mašinu za sudove jer ih u suprotnom možete unišititi

 

Mašina za sudove je znatno korisna i olakšava domaćicama posao u kuhinji, naročito ukoliko domaćinstvo ima više članova, a time i više prljavih sudova.

Iako u mašinu smemo da stavimo većinu sudova, postoji i lista zabranjenih.

Posude i pribor za kućne ljubimce

Možda vašeg psa ili mačku smatrate članom porodice, ali posude iz kojih jede hranu ne smete da mešate sa vašim tanjirima. Zaboravite staru legendu koju ste čuli, da su pseća usta čistija od ljudskih, jer to baš i nije istina.

Razmislite samo šta je sve vaš kućni ljubimac stavio u njušku tokom šetnje ili što je sve polizao dok se umivao. Posude za pse ili mačke sigurno imaju bakterije koje mogu biti otrovne za ljude.

Stoga, preporuka je da ih perete ručno.

Profesionalni noževi

Mnogi ljudi u strahu da se ne poseku tokom pranja veoma oštrih noževa, radije ih ubace u mašinu za sudove.

Iako neke mašin imaju posebnu policu za noževe, ciklusi mašine i deterdženti će otupiti njihovu oštricu.

Bolje ih perite ručno, pa osušite čistom suhom krpom i ostaviti još malo da se osuše na vazduhu.

Rende za sir

Nemojte se iznenaditi ako ovu sitnicu stavite u mašinu za sudove, a nakon pranja izgleda kao da nije ni oprana.

Imajte na umu da mašina nema sposobnost da pokupi sve ostatke sira koji su se zavukli u rupice na rendeu.

Kristalne figure i posuđe

Možda iz straha ne želite ručno da perete čaše od dragocenog kristala, ali verujte, pranjem u mašini je veći rizik da se polome.

Visoke temperature i blizina drugih predmeta mogu da prouzrokuju napuknuće na kristalu, piše Reader’s Digest.

Kako da ih najbolje očistite:

  • Zagrejte dve šolje sirćeta i sipajte ga u veću posudu.
  • U sirće stavite čaše ili posude i namačite tri do pet minuta.
  • Zatim, isperite čistom vodom i osušite krpom bez dlačica za savršeni sjaj.

Drveni pribor i daske za sečenje


Visoke temperature koje se razviju u mašini za sudove tokom pranja i sušenja, veliki su rizik i za drveni pribor.Vruća voda može otopiti ili izmeniti drvene predmete.

  • Namočite sunđer u toplu vodu s malo sapunice i izribajte pa isperite pod mlazom tople vode.

Posuđe od bakra


Zbog svoga sastava odličan je za kuvanje, ne ispušta hemikalije u hranu i dugotrajni su. Međutim, ako bakrene posude ubacite u mašinu, mogu promeniti boju, pa čak i zarđati.

Uvek ih perite ručno ako želite da ostanu sjajne.

Posude koje ste dobili s hranom iz dostave


Ove posude mogu biti dobre za čuvanje obroka koji želite da ponesete na posao ili za grickalice koje ćete pojesti na putu, ali posudice koje ste dobili s hranom iz dostave nikad ne perite u mašini za sudove, osim ako na njima nije naznačeno da su sigurne za pranje.

Toplota vode u mašini, kao i ona koja se razvije tokom sušenja mogu prouzrokovati raspadanje posudica pa i promenu njihova hemijskog sastava, zbog čega više neće biti sigurna za čuvanje hrane.

Skupoceno posuđe

Ako postoji posuda, tanjir za posluživanje ili vaza koju imate u porodici

generacijama ili ste posebno vezani za taj komad posuđa, nemojte ga stavljati u mašinu.

Možda će stotinu pranja preživeti, ali jednom se može dogoditi da se sudari sa drugim posuđem u mašini i napukne. Stoga, bolje nemojte rizikovati, već ih perite ručno.

mašina za sudove alo lepote srbije

Povezane vesti

Rešite se krtica iz dvorišta: Pobeći će glavom bez obzira kad ovo posadite
shutterstock

Rešite se krtica iz dvorišta: Pobeći će glavom bez obzira kad ovo posadite

20:00 | 0
Jedna od najvažnijih svetinja Srbije: Ovo o Studenici mnogi ne znaju
Shutterstock

Jedna od najvažnijih svetinja Srbije: Ovo o Studenici mnogi ne znaju

19:00 | 0
Gej afera koja je tresla Karađorđeviće: Brat ga smestio u "ludnicu" zbog odnosa sa poznatim Srbinom

Gej afera koja je tresla Karađorđeviće: Brat ga smestio u "ludnicu" zbog odnosa sa poznatim Srbinom

18:00 | 0
Božur će vam cvetati kao lud: U maju obavezno uradite ovu stvar - donose sreću i prosperitet
Šaterstok

Božur će vam cvetati kao lud: U maju obavezno uradite ovu stvar - donose sreću i prosperitet

17:00 | 0
Svi će vam tražiti još jednu porciju: Spolja hrskavi, iznutra kremasti krompirići i začinjeni baš po meri
Foto: Shutterstock | Foto: Shutterstock

Svi će vam tražiti još jednu porciju: Spolja hrskavi, iznutra kremasti krompirići i začinjeni baš po meri

16:00 | 0
Komentari (0)
Prethodna vest Rešite se krtica iz dvorišta: Pobeći će glavom bez obzira kad ovo posadite
20:00 | 0
Sledeća vest Danas slavimo Svetu Pelagiju, poseban praznik za žene: Nikako ne smete ovo da radite, veruje se da će te tako navući veliko zlo na sebe
06:41 | 0

Najnovije

Najčitanije

3H

8 stvari koje nipošto ne smete prati u mašini za sudove: Ostaćete bez njih, a šire se i bakterije!

4H

Rešite se krtica iz dvorišta: Pobeći će glavom bez obzira kad ovo posadite

5H

Jedna od najvažnijih svetinja Srbije: Ovo o Studenici mnogi ne znaju

6H

Gej afera koja je tresla Karađorđeviće: Brat ga smestio u "ludnicu" zbog odnosa sa poznatim Srbinom

7H

Božur će vam cvetati kao lud: U maju obavezno uradite ovu stvar - donose sreću i prosperitet

1D

Pas je uznemireno lajao na sahrani svog vlasnika, a onda je porodica otvorila kovčeg: Kad su videli ko je unutra, zanemeli su od šoka

1D

Šta će se desiti ako cveće povremeno zalijete mlekom? Trikovi iskusnih baštovana zbog kojih će biljke POLUDETI

1D

Na jednu stvar treba posebno da obratite pažnju: Običaji i verovanja koji se vezuju za Svetog Atanasija Velikog

1D

Ako odete na Ostrog - ovo nikako ne nosite iz manastira

1D

Zbog čega peremo ruke posle dolaska sa groblja? Crkva je objasnila poreklo ovog običaja

Vidi sve

Preporučujemo

Prizor kao iz bajke: Podno Golije smestio se stari kameni most - gradili ga Turci pre nekoliko vekova a on i danas kao nov (FOTO)
Rina

Prizor kao iz bajke: Podno Golije smestio se stari kameni most - gradili ga Turci pre nekoliko vekova a on i danas kao nov (FOTO)

Da li psi znaju kad lažemo?
Foto: Shutterstock | Shutterstock

Da li psi znaju kad lažemo?

Koja je tajna apartmana 144 u Sokobanji? Andrić je ovde često dolazio, jedan detalj posebno intrigira
vikipedija

Koja je tajna apartmana 144 u Sokobanji? Andrić je ovde često dolazio, jedan detalj posebno intrigira

Sjajno izgleda: Završen prilazni put do staklenog vidikovca na Kablaru, meštani kažu - ovo je za nas ko sedmica na lotou

Sjajno izgleda: Završen prilazni put do staklenog vidikovca na Kablaru, meštani kažu - ovo je za nas ko sedmica na lotou

Ovo srpsko jezero zovu Jezero smrti: Krije mračne tajne, zastrašujući oblik ima, a pod vodom se i danas...

Ovo srpsko jezero zovu Jezero smrti: Krije mračne tajne, zastrašujući oblik ima, a pod vodom se i danas...

Vremenska prognoza