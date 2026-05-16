8 stvari koje nipošto ne smete prati u mašini za sudove: Ostaćete bez njih, a šire se i bakterije!

U nastavku saznajte koje posuđe nikako ne smete ubacivati u mašinu za sudove jer ih u suprotnom možete unišititi
Mašina za sudove je znatno korisna i olakšava domaćicama posao u kuhinji, naročito ukoliko domaćinstvo ima više članova, a time i više prljavih sudova.
Iako u mašinu smemo da stavimo većinu sudova, postoji i lista zabranjenih.
Posude i pribor za kućne ljubimce
Možda vašeg psa ili mačku smatrate članom porodice, ali posude iz kojih jede hranu ne smete da mešate sa vašim tanjirima. Zaboravite staru legendu koju ste čuli, da su pseća usta čistija od ljudskih, jer to baš i nije istina.
Razmislite samo šta je sve vaš kućni ljubimac stavio u njušku tokom šetnje ili što je sve polizao dok se umivao. Posude za pse ili mačke sigurno imaju bakterije koje mogu biti otrovne za ljude.
Stoga, preporuka je da ih perete ručno.
Profesionalni noževi
Mnogi ljudi u strahu da se ne poseku tokom pranja veoma oštrih noževa, radije ih ubace u mašinu za sudove.
Iako neke mašin imaju posebnu policu za noževe, ciklusi mašine i deterdženti će otupiti njihovu oštricu.
Bolje ih perite ručno, pa osušite čistom suhom krpom i ostaviti još malo da se osuše na vazduhu.
Rende za sir
Nemojte se iznenaditi ako ovu sitnicu stavite u mašinu za sudove, a nakon pranja izgleda kao da nije ni oprana.
Imajte na umu da mašina nema sposobnost da pokupi sve ostatke sira koji su se zavukli u rupice na rendeu.
Kristalne figure i posuđe
Možda iz straha ne želite ručno da perete čaše od dragocenog kristala, ali verujte, pranjem u mašini je veći rizik da se polome.
Visoke temperature i blizina drugih predmeta mogu da prouzrokuju napuknuće na kristalu, piše Reader’s Digest.
Kako da ih najbolje očistite:
- Zagrejte dve šolje sirćeta i sipajte ga u veću posudu.
- U sirće stavite čaše ili posude i namačite tri do pet minuta.
- Zatim, isperite čistom vodom i osušite krpom bez dlačica za savršeni sjaj.
Drveni pribor i daske za sečenje
Visoke temperature koje se razviju u mašini za sudove tokom pranja i sušenja, veliki su rizik i za drveni pribor.Vruća voda može otopiti ili izmeniti drvene predmete.
- Namočite sunđer u toplu vodu s malo sapunice i izribajte pa isperite pod mlazom tople vode.
Posuđe od bakra
Zbog svoga sastava odličan je za kuvanje, ne ispušta hemikalije u hranu i dugotrajni su. Međutim, ako bakrene posude ubacite u mašinu, mogu promeniti boju, pa čak i zarđati.
Uvek ih perite ručno ako želite da ostanu sjajne.
Posude koje ste dobili s hranom iz dostave
Ove posude mogu biti dobre za čuvanje obroka koji želite da ponesete na posao ili za grickalice koje ćete pojesti na putu, ali posudice koje ste dobili s hranom iz dostave nikad ne perite u mašini za sudove, osim ako na njima nije naznačeno da su sigurne za pranje.
Toplota vode u mašini, kao i ona koja se razvije tokom sušenja mogu prouzrokovati raspadanje posudica pa i promenu njihova hemijskog sastava, zbog čega više neće biti sigurna za čuvanje hrane.
Skupoceno posuđe
Ako postoji posuda, tanjir za posluživanje ili vaza koju imate u porodici
generacijama ili ste posebno vezani za taj komad posuđa, nemojte ga stavljati u mašinu.
Možda će stotinu pranja preživeti, ali jednom se može dogoditi da se sudari sa drugim posuđem u mašini i napukne. Stoga, bolje nemojte rizikovati, već ih perite ručno.
