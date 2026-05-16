8 stvari koje nipošto ne smete prati u mašini za sudove: Ostaćete bez njih, a šire se i bakterije!

Mašina za sudove je znatno korisna i olakšava domaćicama posao u kuhinji, naročito ukoliko domaćinstvo ima više članova, a time i više prljavih sudova.

Iako u mašinu smemo da stavimo većinu sudova, postoji i lista zabranjenih. Posude i pribor za kućne ljubimce Možda vašeg psa ili mačku smatrate članom porodice, ali posude iz kojih jede hranu ne smete da mešate sa vašim tanjirima. Zaboravite staru legendu koju ste čuli, da su pseća usta čistija od ljudskih, jer to baš i nije istina.

Razmislite samo šta je sve vaš kućni ljubimac stavio u njušku tokom šetnje ili što je sve polizao dok se umivao. Posude za pse ili mačke sigurno imaju bakterije koje mogu biti otrovne za ljude.

Stoga, preporuka je da ih perete ručno.

Profesionalni noževi

Mnogi ljudi u strahu da se ne poseku tokom pranja veoma oštrih noževa, radije ih ubace u mašinu za sudove.

Iako neke mašin imaju posebnu policu za noževe, ciklusi mašine i deterdženti će otupiti njihovu oštricu.

Bolje ih perite ručno, pa osušite čistom suhom krpom i ostaviti još malo da se osuše na vazduhu. Rende za sir

Nemojte se iznenaditi ako ovu sitnicu stavite u mašinu za sudove, a nakon pranja izgleda kao da nije ni oprana.