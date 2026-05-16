Krtice na prvi pogled mogu delovati simpatično, ali kada počnu da prave podzemne tunele ispod vašeg travnjaka ili bašte, postaju ozbiljan problem.

Ipak, postoji jednostavno i prirodno rešenje, određene biljke sa specifičnim mirisima i hemijskim sastavom koje krtice ne podnose.

U nastavku vam predstavljamo biljke koje, osim što su dekorativne, služe i kao odlična barijera protiv ovih podzemnih napasnika.

Narcis - lepotica koja štiti

Osim što u proleće unosi boju i svežinu u vrt, narcis je poznat po tome što sadrži likorin, prirodnu hemijsku supstancu koju krtice izbegavaju.

Ovaj alkaloid se nalazi u svim delovima biljke, a deluje tako da ometa varenje kod mnogih sisara koji kopaju.

Kada krtice naiđu na područje sa zasađenim narcisima, brzo ga napuštaju jer im postaje neprijatno. Likorin se čak širi i kroz zemlju, štiteći tako i okolne biljke.

Beli luk - oštar saveznik

Sumporni spojevi koje ispušta izuzetno smetaju krticama i teraju ih da izbegavaju te predele.

Može se saditi uz rubove povrtnjaka ili voćnjaka, i tako doprineti zaštiti većih površina. Dodatni plus? Koristan je i u kuhinji.

Nana - začin protiv uljeza

Osim što je korisna u pripremi osvežavajućih napitaka i jela, nana oslobađa mentol, mirisno ulje koje krticama smeta pri orijentaciji i potrazi za hranom.

Zbog svoje sposobnosti da se brzo širi, najbolje je gajiti je u saksijama bez dna ili u kontrolisanim lejama.

Tako zadržavate njen rast pod kontrolom, dok istovremeno obezbeđujete efikasnu zaštitu od neželjenih podzemnih gostiju.

Kombinacijom različitih biljaka možete stvoriti prirodnu, mirisnu barijeru koja će trajno obeshrabriti krtice da borave na vašem terenu.