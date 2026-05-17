Put do duhovnog preporoda nalazi se u onim stvarima koje ponekad oklevamo učiniti: molitvi i čitanju Božje Reči. Kad čitamo Bibliju, naš se um obnavlja Božjom istinom i crpimo utehu, snagu i hrabrost iz Njegovih obećanja. Zato, umesto da se predajete očaju, neka Bog koristi vaše probleme kako bi ponovno pokrenuo vaš duhovni život.
"Dragi Bože, hvala na svim milostima koje mi daješ svakoga dana. Ti si svet, pravedan, milostiv i moćan i bez Tebe ništa ne bi imalo smisla u mome životu.
Bože, vidiš koliko sam iscrpljen od svega što mi se događa. Moju nadu i snagu treba obnoviti. Osveži moj um. Pomozi da vidim Tvoju moćnu ruku na delu.
Znam da nemam dovoljno snage da sve izdržim, ali verujem da Ti imaš. Tvoja snaga je savršena u mojoj slabosti. S tobom sam jak. Molim Te, čini to i dalje stvarnim u mome životu.
Pomozi mi da se usredsredim na ono što želiš da učinim sledeće, držeći pogled usmjren na Tebe, umesto na ono što se događa oko mene.
Amin."
