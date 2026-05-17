Sačuvajte svežinu luka na jedan jednostavan, ali veoma efikasan način. Ovaj trik primenjivale su i naše bake.

Ako ste ikada pokušali da sačuvate svežim duže vreme, znate da je to lakše reći nego učiniti. Ali postoji iznenađujuće staro rešenje za ovaj uobičajeni problem koje sprečava njegovo truljenje, skladištenje luka u najlonskim čarapama. Sačuvajte svežinu luka u čarapama.

Da ne poverujete, običan par najlonskih čarapa može pomoći da vaš luk ostane u vrhunskom stanju, a savet dolazi od poznate kuvarice Džulije Čajld.

Prema priči, kada je kolega pitao Džuliju Čajld kako da sačuva luk koji je dobio na poklon. Ona mu je dala par najlonskih čarapa i objasnila da će se povrće dobro čuvati u njima ako se stavi u podrum.

Postupak je jednostavan: stavite luk u jednu od hulahopki, zavežite čvor iznad njega i ponavljajte postupak dok ne dobijete lanac od luka. Kada vam je potrebna glavica luka, jednostavno isecite mrežastu čarapu ispod prvog čvora na dnu lanca.

Kako ovaj trik funkcioniše?

Logika iza trika Džulije Čajld je da fini, mrežasti materijal čarapa omogućava vazduhu da slobodno cirkuliše oko svake glavice luka. To je neophodno za očuvanje. Čvorovi između glavica sprečavaju njihov međusobni dodir, obezbeđujući protok vazduha kroz celu površinu i sprečavajući nakupljanje vlage, glavnog neprijatelja svežine luka. Dodatna prednost ove tehnike je što štedi prostor.

Mesto gde skladištite luk je takođe ključno. Nikakva količina najlonskih čarapa ga neće spasiti ako ga ostavite na sunčanom kuhinjskom pultu. Podrum ili ostava su idealni, kao i svako drugo hladno, tamno i suvo mesto.

Osim toga, izbegavajte skladištenje luka u blizini krompira. Vlaga iz krompira će ubrzati truljenje luka, dok će gas etilena koji luk oslobađa uzrokovati klijanje krompira.