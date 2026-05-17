Otac Tadej je smatrao da našim mislima kreiramo stvarnost, atmosferu u životu, energiju koja nas okružuje.
Misli su zapravo moć između nas i naše stvarnosti. Kada razmišljate pozitivno, veseli ste, radosni, lakše se fokusirate, a roj pozitivnih misli pomaže nam da otvorimo vrata u životu koja želimo, dok ih pesimizam zatvara ispred našeg nosa. Shodno Jevanđelju, teba da se molimo i za svoje neprijatelje, za one koje su nas povredili, za one koji su na lošem putu, a kamoli za ljude koji u sebi imaju dobre vrline, bliski su nam i volimo ih svim srcem.
Otac Tadej ostavio je iza sebe mudre i poučne misli, koje mnogi citiraju i primenjuju u životu. Između ostalog, dao je svoje mišljenje o tome zašto neko živi dugo, a neko ne, odnosno zašto Bog nekome produžava život, a nekom skraćuje.
– Zbog pokajanja Gospod produžava život. Ako čovek ostane uporan u zlu, da se ne bi zlo proširilo, onda gospod skraćuje život, koji je moćan i pravosudan, i to je Njegova promisao - govorio je otac Tadej.
Pouke oca Tadeja:
"Život na zemaljskoj kugli manifestuje se mislima. Kakvim se mislima bavimo, takav nam je i život."
"Treba da smo mirni. Bolje je trpeti uvredu, nego naneti uvredu. Ako pretrpimo uvredu, Gospod će nam dati snagu i mir. Ako ne pretrpimo uvredu, savest nam neće dati mira. Savest je Božanski sud."
"Ne lutajmo mislima i ne gledajmo šta drugi rade, nego gledajmo šta mi radimo, šta od nas proizilazi, da li tešimo ili osuđujemo, da li praštamo ili volimo."
"Kada izgubiš nadu i pomoć ljudsku, potraži je od Boga samog i dobićeš je otkuda se nisi nadao ni zamišljao."
"Ljubav je najjače oružje koje postoji, nema te sile i tog oružja koje će moći protiv ljubavi da se bori, sve se tu ruši."
"Ne smetaju nama drugi, smetamo samima sebi. Mi mislimo da je zlo napolju, da kruži oko nas, ali ako mi ne bismo imali zlo u sebi, ono se ne bi moglo zakačiti za nas."
