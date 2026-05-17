 Misli su zapravo moć između nas i naše stvarnosti. Kada razmišljate pozitivno, veseli ste, radosni, lakše se fokusirate, a roj pozitivnih misli pomaže nam da otvorimo vrata u životu koja želimo, dok ih pesimizam zatvara ispred našeg nosa. Shodno Jevanđelju, teba da se molimo i za svoje neprijatelje, za one koje su nas povredili, za one koji su na lošem putu, a kamoli za ljude koji u sebi imaju dobre vrline, bliski su nam i volimo ih svim srcem.

Otac Tadej ostavio je iza sebe mudre i poučne misli, koje mnogi citiraju i primenjuju u životu. Između ostalog, dao je svoje mišljenje o tome zašto neko živi dugo, a neko ne, odnosno zašto Bog nekome produžava život, a nekom skraćuje.

– Zbog pokajanja Gospod produžava život. Ako čovek ostane uporan u zlu, da se ne bi zlo proširilo, onda gospod skraćuje život, koji je moćan i pravosudan, i to je Njegova promisao - govorio je otac Tadej.

Pouke oca Tadeja:

"Život na zemaljskoj kugli manifestuje se mislima. Kakvim se mislima bavimo, takav nam je i život."

"Treba da smo mirni. Bolje je trpeti uvredu, nego naneti uvredu. Ako pretrpimo uvredu, Gospod će nam dati snagu i mir. Ako ne pretrpimo uvredu, savest nam neće dati mira. Savest je Božanski sud."

"Kada izgubiš nadu i pomoć ljudsku, potraži je od Boga samog i dobićeš je otkuda se nisi nadao ni zamišljao."

"Ljubav je najjače oružje koje postoji, nema te sile i tog oružja koje će moći protiv ljubavi da se bori, sve se tu ruši."

"Ne smetaju nama drugi, smetamo samima sebi. Mi mislimo da je zlo napolju, da kruži oko nas, ali ako mi ne bismo imali zlo u sebi, ono se ne bi moglo zakačiti za nas."

 

"Pokajanje je izmena života. Potrebno je da čovek ode do sveštenika ili svog bližnjeg i da mu kaže šta mu remeti mir. Čim naši bližnji saučestvuju u našem stradanju, mi dobijamo utehu i snagu."

"Kada je domaćin u kući opterećen brigama o porodici niko nema mira i spokoja od njegovih misli, čak ni mala deca u razvoju. Zato oni koji rukovode kućom treba da se predaju Gospodu, da Mu se mole, i da shvate da je Gospod svemoguć, da nas Gospod teši."

"Naše misli utiču ne samo na nas, nego na sve ono što nas okružuje. Moramo da upućujemo dobre misli. Gospod zapoveda da volimo svoje neprijatelje, ne zbog njih, nego zbog nas samih."

"Nedostatak ljubavi ništa ne može zameniti. Ali ljubav zamenjuje sve nedostatke."

"Misli su poput ptica. Ne možemo im zabraniti da lete, ali je do nas da li ćemo im dozvoliti da slete i naprave gnezdo u našoj glavi."

"Svako dobro i svako zlo potiče od misli, jer smo mi misleni aparat. Utičemo čak i na biljni svet, budući da i biljni svet ima nervni sistem. Svi očekuju mir, utehu, ljubav."

"Strogost prema bližnjima je opasna. Strogi napreduju samo do izvesnog stepena i ostaju na telesnom podvigu. U ophođenju s ljudima treba biti blag, krotak, popustljiv."

"Treba da se opustiš. Ne uzimaj previše na sebe brige ovog sveta, već čuvaj svoj mir i živi sa Bogom. Neka ide kako ide."

"Mi uvek pogrešno polazimo. Umesto da krenemo od sebe mi uvek želimo druge da isparavljamo a sebe ostavljamo za kraj. Kad bi svako počeo od sebe, eto nam mira svuda."

"Ne lutajmo mislima i ne gledajmo šta drugi rade, nego gledajmo šta mi radimo, šta od nas proizilazi, da li tešimo ili osuđujemo, da li praštamo ili volimo. Nema nijednog trenutka vremena, niti ijednog koraka prostranstva, koje ne daje lekciju čoveku".

"Mnogo znači kad u kući ima molitvenik. Molitva privlači Božiju blagodat. To osećaju svi domaći. To osećaju i oni kojima su srca ohladnela. Zato se treba neprestano moliti".

"Kada pomislimo nešto dobro svojim bližnjima, rođenima, našoj zemlji i celom svetu, mi im zaista mnogo pomažemo, jer misao je snaga i moć".

"Ako tuguješ bilo zbog čega, znači da se nisi potpuno predao volji Božijoj, makar spolja izgleda da jesi. Ko živi po volji Božijoj, taj se ni za šta ne brine, kad mu nešto treba on i sebe i što mu je potrebno predaje Bogu i ako se dogodi da ne dobije što traži, ostaje spokojan kao da je primio".

Kao dete otac Tadej bio je bolešljiv, a čak su mu u jednom trenutku prognozirali samo 5 godina života. Zamonašio se i otišao u manastir Miljkovo kod Svilajnca, posvetio se duhovnom životu, koristio biljnu ishranu i iza sebe ostavio brojne recepte za prirodne lekove. Poživeo je punih 89. godina. Preminuo je 2003. godine u Bačkoj Palanci.

(Iz knjige „Starac Tadej: O braku, rasuđivanju i pažnji“, Duhovni lug, 2018.)