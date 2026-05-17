Sočne, mekane i pune čokolade i kokosa, ove kocke su pravi izbor kada vam se jede nešto slatko, a jednostavno za pripremu.
Bogata čokoladna podloga savršeno se slaže sa mekanom glazurom i blagom aromom kokosa, a uz to su super uz kafu, čaj ili kao brz desert za goste.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: kolač
Porcije/Količina: 16 kocki
Vreme pripreme: 10 minuta
Vreme kuvanja/pečenja/hlađenja: 30 minuta
Ukupno vreme pripreme: oko 40 minuta
Težina: lako
Sastojci:
Za koru:
- 150 g otopljenog putera
- 200 g smeđeg šećera
- 1 jaje
- 1 kašičica ekstrakta vanile
- 100 g brašna
- pola kesice praška za pecivo
- 30 g kakaoa
- 40 g kokosovog brašna
Za glazuru:
- 200 g šećera u prahu
- 30 g kakaoa
- 20 g putera
- 2 kašike ključale vode
- 2 kašike kokosovog brašna
Priprema:
1. korak: Mešanje mokrih sastojaka
U većoj posudi sjedinite otopljeni puter, smeđi šećer, jaje i vanilu, pa mešajte dok smesa ne postane glatka.
2. korak: Dodavanje suvih sastojaka
Dodajte prosejano brašno, kakao i kokos, pa sve lagano promešajte dok ne dobijete ujednačeno testo. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna je najbolji za ovaj recept.
3. korak: Pečenje kore
Smesu rasporedite u pripremljen kalup i poravnajte površinu. Pecite 25 do 30 minuta na 160 stepeni, dok kolač ne postane čvrst na dodir.
4. korak: Priprema glazure
Za glazuru pomešajte šećer u prahu i kakao, dodajte puter i ključalu vodu, pa mešajte dok ne dobijete glatku i sjajnu smesu.
5. korak: Premazivanje
Topao kolač premažite glazurom i pospite kokosom.
6. korak: Serviranje
Ostavite da se kolač ohladi, zatim isecite na kocke i poslužite.
Komentari (0)