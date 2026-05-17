Sočne, mekane i pune čokolade i kokosa, ove kocke su pravi izbor kada vam se jede nešto slatko, a jednostavno za pripremu.

Bogata čokoladna podloga savršeno se slaže sa mekanom glazurom i blagom aromom kokosa, a uz to su super uz kafu, čaj ili kao brz desert za goste.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: kolač

Porcije/Količina: 16 kocki

Vreme pripreme: 10 minuta

Vreme kuvanja/pečenja/hlađenja: 30 minuta

Ukupno vreme pripreme: oko 40 minuta

Težina: lako

Sastojci:

Za koru:

150 g otopljenog putera

200 g smeđeg šećera

1 jaje

1 kašičica ekstrakta vanile

100 g brašna

pola kesice praška za pecivo

30 g kakaoa

40 g kokosovog brašna

Za glazuru:

200 g šećera u prahu

30 g kakaoa

20 g putera

2 kašike ključale vode

2 kašike kokosovog brašna

Priprema:

1. korak: Mešanje mokrih sastojaka

U većoj posudi sjedinite otopljeni puter, smeđi šećer, jaje i vanilu, pa mešajte dok smesa ne postane glatka.

2. korak: Dodavanje suvih sastojaka

Dodajte prosejano brašno, kakao i kokos, pa sve lagano promešajte dok ne dobijete ujednačeno testo. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna je najbolji za ovaj recept.

3. korak: Pečenje kore

Smesu rasporedite u pripremljen kalup i poravnajte površinu. Pecite 25 do 30 minuta na 160 stepeni, dok kolač ne postane čvrst na dodir.

4. korak: Priprema glazure

Za glazuru pomešajte šećer u prahu i kakao, dodajte puter i ključalu vodu, pa mešajte dok ne dobijete glatku i sjajnu smesu.

5. korak: Premazivanje

Topao kolač premažite glazurom i pospite kokosom.

6. korak: Serviranje

Ostavite da se kolač ohladi, zatim isecite na kocke i poslužite.