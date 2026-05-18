Životni put ove svetice bio je zanimljiv. Rođena je u neznabožačkoj porodici, ali se posvetila hrišćanskoj veri i krstila se. Zbog svoje posvećenosti veri, bila je mučena od strane četiri cara, ali su je Božji anđeli spasavali.

Car Sedekija je zakopao do glave u jendek napunjen zmijama i škorpijama, ali je anđeo usmrtio otrovne životinje i sačuvao devicu nepovređenu.

Tada isti car je pokušao da je prestruže testerom, no testera se odbijala od njenog tela kao od kamena. Pokušao je i da je veže za točak pod vodenicom i pusti vodu, ali voda nije htela da teče, već je stajala, pa je devica ostala živa i zdrava. Anđeli tad otvoriše zemlju i progutaše njene mučitelje.

Kad je došla u grad Mesemvriju, car Savorije je ubio, ali je Bog oživeo. Videvši to, car se svojim brojnim podanicima preobrati u hrišćanstvo i pokrsti se. I tako je sveta Irina svojim stradanjem i čudesima privela u veru Hristovu preko sto hiljada neznabožaca.

Najzad je sama legla u grob i naredila da se grob zatvori. Posle četiri dana, kad su grob otvorili, nje nije bilo u unutra. Tako je postala svetica i mučenica Irina, koja je sve žrtvovala i sve pretrpela, kako bi se Bog što više proslavio među ljudima.