Srpska pravoslavna crkva (SPC) i njeni vernici danas obežavaju dan posvećen Svetoj velikomučenici Irini.
Životni put ove svetice bio je zanimljiv. Rođena je u neznabožačkoj porodici, ali se posvetila hrišćanskoj veri i krstila se. Zbog svoje posvećenosti veri, bila je mučena od strane četiri cara, ali su je Božji anđeli spasavali.
Car Sedekija je zakopao do glave u jendek napunjen zmijama i škorpijama, ali je anđeo usmrtio otrovne životinje i sačuvao devicu nepovređenu.
Tada isti car je pokušao da je prestruže testerom, no testera se odbijala od njenog tela kao od kamena. Pokušao je i da je veže za točak pod vodenicom i pusti vodu, ali voda nije htela da teče, već je stajala, pa je devica ostala živa i zdrava. Anđeli tad otvoriše zemlju i progutaše njene mučitelje.
Kad je došla u grad Mesemvriju, car Savorije je ubio, ali je Bog oživeo. Videvši to, car se svojim brojnim podanicima preobrati u hrišćanstvo i pokrsti se. I tako je sveta Irina svojim stradanjem i čudesima privela u veru Hristovu preko sto hiljada neznabožaca.
Najzad je sama legla u grob i naredila da se grob zatvori. Posle četiri dana, kad su grob otvorili, nje nije bilo u unutra. Tako je postala svetica i mučenica Irina, koja je sve žrtvovala i sve pretrpela, kako bi se Bog što više proslavio među ljudima.
Prema narodnim običajima na današnji dan, a u slavu velikomučenice Irine, nikako ne valja koristiti oštre predmete, seći ili testerisati građu. Danas se ne seku nokti, niti šiša kosa, jer se veruje da ćete tako navući nesreću na sebe. U selima se još i praktikuje da deca piju vodu koja je odstajala jedan dan, jer se veruje da će im dati snagu koja je imala velikomučenica Irina.
