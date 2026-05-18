Brojevi na ambalaži koje svakodnevno držite u rukama nisu tu zbog reciklaže, oni su direktno upozorenje za vaše zdravlje. Većina nas nikada ne okrene dno flaše, a upravo se tu krije podatak koji menja sve. Ta mala oznaka otkriva da li plastika koju koristite pušta opasne hemikalije u vašu hranu ili piće.

Trik je u tome što su neki brojevi potpuno bezbedni, dok drugi pri običnom zagrevanju ispuštaju materije koje direktno remete rad hormona.

Šta zapravo znače brojevi na ambalaži

To je sistem od 1 do 7, unutar trouglova od strelica, koji označava vrstu plastične smole. Niži broj ne znači automatski bolji kvalitet, već samo drugačiji hemijski sastav. Svaka oznaka ima svoju priču, svoje granice i svoje zamke.

Oznake na plastici od 1 do 3: pažljivo sa ponovnom upotrebom

Broj 1 (PET ili PETE) najčešće viđate na flašama vode i sokova. Namenjen je jednokratnoj upotrebi. Kada flašu ostavite na suncu u autu pa je ponovo napunite, povećavate rizik od prelaska antimona i acetaldehida u vodu.

Broj 2 (HDPE) je među pouzdanijima. Koristi se za deterdžente, mleko, jogurt. Broj 3 (PVC) je problematičan, jer može da sadrži ftalate. Izbegavajte ga za hranu, posebno masnu i toplu.

Sredina liste: gde se kriju najveće zamke

Broj 4 (LDPE) je fleksibilna plastika kesa i folija, smatra se solidno bezbednom. Broj 5 (PP, polipropilen) je najbolji izbor za topla jela i mikrotalasnu, ako proizvođač to izričito navede. Posude za jogurt, dečje flašice i kutije za užinu često nose baš ovu oznaku.

Broj 6 (PS, polistiren) je onaj penasti materijal za kafu za poneti i tacne za meso. Pri kontaktu sa vrućim ili masnim, može da otpušta stiren, koji se povezuje sa neurološkim tegobama. Vruću kafu iz stiropora izbacite iz navike.

Broj 7 i misteriozno „ostalo“

Sedmica je zbirna kategorija. Tu spadaju polikarbonati koji mogu sadržati bisfenol A (BPA), ali i moderne biorazgradive plastike. Bez detaljne deklaracije, ne znate šta tačno držite u ruci. Ako piše „BPA free“, to je dobar znak, ali ne i garancija da nema drugih bisfenola poput BPS-a.

Više o uticaju bisfenola na hormonski sistem može se pročitati u radu objavljenom u časopisu „Environmental Health Perspectives“, istraživanje o izlaganju BPA i endokrinim poremećajima daje uvid u dokumentovane efekte na ljudski organizam.

Da li su svi reciklažni brojevi bezbedni za hranu

Nisu. Za kontakt sa hranom najsigurnijim se smatraju oznake 2, 4 i 5. Brojevi 3, 6 i 7 nose veći rizik od migracije hemikalija, naročito pri zagrevanju, mašćenju ili dugotrajnom stajanju.

Kako da praktično čitate kodove na ambalaži

Flašu vode od broja 1 nemojte puniti više puta i ne ostavljajte je na suncu

Za podgrevanje u mikrotalasnoj birajte samo posude sa brojem 5 i oznakom „microwave safe“

Masnu i toplu hranu ne držite u plastici sa brojem 3, 6 ili 7

Dečje flašice i posude tražite sa eksplicitnom oznakom bez bisfenola

Ogrebane i zamućene plastične posude bacite, jer pojačano otpuštaju čestice

Koju oznaku najčešće viđate u svojoj kuhinji i da li ste do sada uopšte obraćali pažnju na nju?