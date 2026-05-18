Ako ste se ikad zapitali zbog čega su mladi krompirići tako slatki, evo odgovora - njihov šećer još nije postao skrob.
Ono što ih čini neodoljivim jeste njihov ukus, kao i tanka hrskava kora. Ovo ukusno povrće može se naći u sezoni od aprila do jula, što znači da ih već ima na pijacama i supermarketima, ali ne traju dugo, pa ih sada treba jesti jer im je sezona ograničena.
Evo par saveta kako najbolje da spremite mlade krompiriće:
* Kada birate mlade krompiriće, najbolje je da uzimate one koji su čvrsti i bez oštećenja. Malo zemlje na njima neće smetati jer ih ona štiti od oštećenja i propadanja. Takođe, oni koji nisu oprani mogu duže da stoje a da se ne pokvare.
* Mlade krompiriće nije potrebno ljuštiti, ali ako baš želite, to možete učiniti tako što ćete ih obrisati grubljom stranom sunđera ili žicom za pranje posuđa. Pošto je kora mladog krompira tanka, neće vam smetati ako je pojedete.
* Ako pripremate salatu od krompirića, kuvajte ih u slanoj vodi, a kad voda provri, ostavite ih u vodi koja ključa 10 minuta, dok ne omekšaju, i procedite ih. Kuvani krompir zalijte prelivom za salatu ubrzo nakon kuvanja kako bi što više upio ukuse.
* Krompir možete peći i u rerni, a ukusan je i kad se isprži u dubokom ulju.mNajukusniji je kad se prži u domaćoj masti.
* Pre prženja ili pečenja mladi krompir isecite tako da svaki komad bude iste veličine.
* Takođe, pre termičke obrade ga operite i dobro osušite krpom ili ubrusom.
* Mladi krompir uvek čuvajte na tamnom, prozračnom i hladnijem mestu, nikako ga ne držite u plastičnim kesama i ne kupujte u velikim količinama, jer zbog mnogo vode koje ima od dugog stajanja brzo istrune.
