Ako ste se ikad zapitali zbog čega su mladi krompirići tako slatki, evo odgovora - njihov šećer još nije postao skrob.

Ono što ih čini neodoljivim jeste njihov ukus, kao i tanka hrskava kora. Ovo ukusno povrće može se naći u sezoni od aprila do jula, što znači da ih već ima na pijacama i supermarketima , ali ne traju dugo, pa ih sada treba jesti jer im je sezona ograničena.

Evo par saveta kako najbolje da spremite mlade krompiriće:

* Kada birate mlade krompiriće, najbolje je da uzimate one koji su čvrsti i bez oštećenja. Malo zemlje na njima neće smetati jer ih ona štiti od oštećenja i propadanja. Takođe, oni koji nisu oprani mogu duže da stoje a da se ne pokvare.

* Mlade krompiriće nije potrebno ljuštiti, ali ako baš želite, to možete učiniti tako što ćete ih obrisati grubljom stranom sunđera ili žicom za pranje posuđa. Pošto je kora mladog krompira tanka, neće vam smetati ako je pojedete.