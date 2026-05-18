Kako bi se posetioci lakše snašli Turistička organizacija opštine Gornji Milanovac otvorila je info-centar.

"On će posetiocima pružiti informacije o istorijskoj i turističkoj ponudi ovog kraja, sa ciljem unapređenja turističke ponude i promocije lokalnog nasleđa. Info-centar radi svakim radnim danom od 9:30 do 16:30 časova, dok je subotom otvoren od 11 do 16 časova", rekla je direktorka Turističke organizacije opštine Gornji Milanovac, Nevena Obradović.

Posetioci će u Info-centru moći da se upoznaju sa istorijskim značajem Takova, posebno periodom Drugog srpskog ustanka, kroz dostupne promotivne materijale i suvenirski program.

U ponudi je i desetominutni film koji predstavlja kulturne, istorijske i turističke vrednosti takovskog kraja.

Simboli Takova

Takovo je posebno bilo poznato po svojim hrastovima, koji su svedočili o srpskoj istoriji i hrabrosti ljudi koji su baš na tom mestu podigli Drugi srpski ustanak protiv Turaka.

Ustanička vojska tada se skupila u gustoj hrastovoj šumi u kojoj se po lepoti i masivnosti izdvajao Takovski grm. Taj hrast bio je sveto drvo "zapis" gde su se ljudi okupljali i molili Bogu i upravo pod njegovom krošnjom počelo je stvaranje moderne srpske države.

Srbi su od davnina verovali u moć drveća, pa tako i Takovski grm osim istorijskog ima i veliki simbolički značaj, jer se naglašava mistična neraskidiva veza između njegovog postojanja i dinastije Obrenović. Veruje se da je predskazao sve loše što se dešavalo članovima ove vladarske porodice.

"Na hrast se tada nije obraćala posebna pažnja dok knez Mihailo prilikom posete Takovu nije primetio da drvo propada i u blizini odredio naslednika čuvenog Takovskog grma. Početkom 1860. godine otpalo je pet velikih grana hrasta i meštani su verovali da je to loš znak za dinastiju, nedugo potom umro je Miloš Obrenović.

Osam godina kasnije potpuno iznenada došlo je do sušenja još jedne velike grane, a posle kratkog vremena knez Mihailo Obrenović ubijen je u atentatu", izjavio je za RINU Aleksandar Marušić direktor Muzeja rudničko – takovskog kraja.