Tajna je u tome što pivo sadrži kvasac, vitamine B grupe, minerale i prirodne šećere koji mogu pozitivno delovati na zemljište i razvoj biljke kada se koriste u malim količinama.

Baštovani tvrde da gladiole nakon ovakve prihrane postaju snažnije, imaju čvršće stabljike i daju raskošnije cvetove koji duže traju. Posebno se primećuje razlika tokom toplijih meseci, kada biljka intenzivno raste i troši mnogo energije na formiranje cvetova.

Kako pravilno pripremiti rastvor sa pivom

Veoma je važno da se pivo nikada ne koristi direktno iz flaše. Potrebno ga je razblažiti vodom kako šećeri i alkohol ne bi oštetili koren biljke.

Najčešće se koristi jedna čaša običnog svetlog piva na tri do četiri čaše vode. Najbolje je koristiti pivo koje je odstajalo i izgubilo gas.

Zanimljivo je što se za brži rast petunija koristi pekarski kvasac.

Kada i koliko često se gladiole zalivaju pivom?

Ovako pripremljen rastvor sipa se oko korena biljke, ali ne direktno po listovima ili cvetovima. Dovoljno je da se gladiole zalivaju na ovaj način jednom u desetak dana tokom perioda rasta i pre cvetanja.