Odgovor na večito pitanje dao je veroučitelj i teolog Aleksandar Đurđević na svom TikTok nalogu.

- Da li možemo u crkvu i manastir ući u papučama i šortsu? Rekao bih da je to jedno veliko nepoštovanje svetinje, ali ukoliko se nađete pored neke svetinje sasvim slučajno, a u šortsu ste i papučama, ja ne vidim prepreku da ne uđete u crkvu. A mislim da se i svi sećate one priče oca Gojka Perovića dok je bio kraj moštiju svetog Vasilija Ostroškog i kada je ugledao dečka koji dolazi u šortsu i papučama kod njega, a on u sebi misli kako može da uđe kod svetitelja tako u šortsu i papučama, a on mu donosi limenku soka i pita ga: "Oče, da li ste žedni?" - naveo je Đurđević.

Kada dođete u manastir Ostrog, niko vas neće vratiti ako ste u šorcu ili papučama. Ali to ne znači da je u redu da tako dolazimo. More jeste blizu, leto je i to razumemo. Ali znamo gde idemo — kod Svetog Vasilija, u svetinju. Zato je važno da se obučemo pristojno i s poštovanjem. Bog ne gleda garderobu, već srce čovekovo. Ipak, mi svojim ponašanjem i izgledom pokazujemo poštovanje prema mestu u koje ulazimo. Pre neki dan bio sam na jednoj planini, u šorcu, i naišao na nekoliko crkava. Ušao sam. Više o tome uskoro na instagram profilu @verska.nastava ♬ original sound - Aleksandar Đurđević

Istakao je da ukoliko planirate obilazak manastira ili idete na litrugiju, treba da budete prikladno odeveni, iako vas niko ne sprečava da uđete ukoliko niste.

- Ukoliko znate da ćete obići manastir, naravno da treba da budete u pantalonama, farmerkama, patikama, cipelama. Kada dolazite na bogosluženje u crkvu, na večernje ili jutarnje službe, na liturgiju, naravno da nikada nećete doći u papučama, šortsu ili neadekvatno odeveni. Veliki broj vernika, odnosno turista koji se nađu u nekom momentu kraj manastira upravo dolaze tako odeveni. To treba da menjamo. Ja uvek u svom automobilu, kada idem negde sam, imam farmerke koje ću da obučem, da se jednostavno presvučem pre ulaska u manastir - naglasio je.

Osim toga, veroučitelj Đurđević je dodao da izbegavate da u crkvu odlazite neprikladno odeveni, te da tokom odlaska na liturgiju i bogosluženja obavezno ispoštuje kodeks oblačenja.

- Znači, na liturgiju i sva bogosluženja obavezno farmerke, pantalone, cipele, lepo, košulja, majice, patike, a ukoliko se spontano nađemo negde kraj manastira, to je druga priča - zaključuje veroučitelj.