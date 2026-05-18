Odgovor na večito pitanje dao je veroučitelj i teolog Aleksandar Đurđević na svom TikTok nalogu.

Da li možemo u crkvu i manastir ući u papučama i šortsu? Rekao bih da je to jedno veliko nepoštovanje svetinje, ali ukoliko se nađete pored neke svetinje sasvim slučajno, a u šortsu ste i papučama, ja ne vidim prepreku da ne uđete u crkvu. A mislim da se i svi sećate one priče oca Gojka Perovića dok je bio kraj moštiju svetog Vasilija Ostroškog i kada je ugledao dečka koji dolazi u šortsu i papučama kod njega, a on u sebi misli kako može da uđe kod svetitelja tako u šortsu i papučama, a on mu donosi limenku soka i pita ga: "Oče, da li ste žedni?" - naveo je Đurđević.

Kada dođete u manastir Ostrog, niko vas neće vratiti ako ste u šorcu ili papučama. Ali to ne znači da je u redu da tako dolazimo. More jeste blizu, leto je i to razumemo. Ali znamo gde idemo — kod Svetog Vasilija, u svetinju. Zato je važno da se obučemo pristojno i s poštovanjem. Bog ne gleda garderobu, već srce čovekovo. Ipak, mi svojim ponašanjem i izgledom pokazujemo poštovanje prema mestu u koje ulazimo. Pre neki dan bio sam na jednoj planini, u šorcu, i naišao na nekoliko crkava. Ušao sam. Više o tome uskoro na instagram profilu @verska.nastava ♬ original sound - Aleksandar Đurđević

Istakao je da ukoliko planirate obilazak manastira ili idete na litrugiju, treba da budete prikladno odeveni, iako vas niko ne sprečava da uđete ukoliko niste.

Ukoliko znate da ćete obići manastir, naravno da treba da budete u pantalonama, farmerkama, patikama, cipelama. Kada dolazite na bogosluženje u crkvu, na večernje ili jutarnje službe, na liturgiju, naravno da nikada nećete doći u papučama, šortsu ili neadekvatno odeveni. Veliki broj vernika, odnosno turista koji se nađu u nekom momentu kraj manastira upravo dolaze tako odeveni. To treba da menjamo. Ja uvek u svom automobilu, kada idem negde sam, imam farmerke koje ću da obučem, da se jednostavno presvučem pre ulaska u manastir - naglasio je.

Osim toga, veroučitelj Đurđević je dodao da izbegavate da u crkvu odlazite neprikladno odeveni, te da tokom odlaska na liturgiju i bogosluženja obavezno ispoštuje kodeks oblačenja.

- Znači, na liturgiju i sva bogosluženja obavezno farmerke, pantalone, cipele, lepo, košulja, majice, patike, a ukoliko se spontano nađemo negde kraj manastira, to je druga priča - zaključuje veroučitelj.