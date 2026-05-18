Začini, voće i povrće iz saksije: Evo kako da vam od ostataka izrastu nove biljke!

Jednostavni trikovi kako da od delova biljaka koje bacamo izrastemo nove i to u svom domu!
Začini: Nana, bosiljak, ruzmarin, majčina dušica
Uzmite mali deo biljke i stavite u čašu sa vodom dok ne pusti korenje.
Kada se korenje počne da raste presadite u saksiju na dubinu od 5 cm.
Jagode
Čačkalicom izvadite male koštice koje se nalaze na površini jagoda. Ostavite ih 2-3 dana na toplom mestu kako bi se osušile. U saksiju sipajte zemlju i na nju stavite seme, ali ne previše duboko. U bocu sa raspršivačem sipajtevodu i njom prskajte zemlju. Nakon 6 nedelja presadite u veću saksiju
Đumbir
Isecite đumbir na 2-3 veća dela, stavite ih u čašu sa vodom i ostavite da prenoće. Ujutru prebacite u saksiju sa zemljom.
Beli luk i luk
Uzmite čen belog luka ili ako koristite neku drugu vrstu isecite deo sa korenom. Zasadite u saksiju i prskajte vodom. Nakon 6 nedelja prebacite u veću saksiju.
Celer, krompir, salata, mladi luk, paradajz
Odsecite dolji deo celera debljine 5 cm, krompir presecite na pola, sa salatom postupate isto kao i sa celerom. Potreban vam je gornji deo paradajza, a mladom luku odsecite deo sa korenom dužine 5 cm. Krompir osušite preko noći. Celer, salatu i mladi luk stavite u čaše sa vodom, a paradajz zasadite direkno u saksiju. Ostavite na toplom mestu i prebacite u saksuju nakon 5-7 dana.
Avokado
Izvadite košticu i zabodite 3 čačkalice u nju. Potopite je u čašu sa vodom do pola, tako da čačkalicama držite drugu polovinu van vode. Kada počne da pušta listove prebacite u zemlju.
Limun
Izvadite koštice iz limuna i stavite ih u vlažnu zemlju, ali ne previše duboko. Odsecite dno flaše i stavite je u saksiju preko semenki.
Ananas
Odsecite lišće i skinite nekoliko slojeva sa donje strane. Ostavite da se osuši 2-3 dana. Zabodite čačkalice i postavite ga na isti način kao i avokado pa prebacite u zemlju nakon 6 nedelja.
