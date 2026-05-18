Začini, voće i povrće iz saksije: Evo kako da vam od ostataka izrastu nove biljke!

Uzmite mali deo biljke i stavite u čašu sa vodom dok ne pusti korenje.

Kada se korenje počne da raste presadite u saksiju na dubinu od 5 cm.

Čačkalicom izvadite male koštice koje se nalaze na površini jagoda. Ostavite ih 2-3 dana na toplom mestu kako bi se osušile. U saksiju sipajte zemlju i na nju stavite seme, ali ne previše duboko. U bocu sa raspršivačem sipajte vodu i njom prskajte zemlju. Nakon 6 nedelja presadite u veću saksiju

Isecite đumbir na 2-3 veća dela, stavite ih u čašu sa vodom i ostavite da prenoće. Ujutru prebacite u saksiju sa zemljom.

Beli luk i luk

Uzmite čen belog luka ili ako koristite neku drugu vrstu isecite deo sa korenom. Zasadite u saksiju i prskajte vodom. Nakon 6 nedelja prebacite u veću saksiju.

Celer, krompir, salata, mladi luk, paradajz

Odsecite dolji deo celera debljine 5 cm, krompir presecite na pola, sa salatom postupate isto kao i sa celerom. Potreban vam je gornji deo paradajza, a mladom luku odsecite deo sa korenom dužine 5 cm. Krompir osušite preko noći. Celer, salatu i mladi luk stavite u čaše sa vodom, a paradajz zasadite direkno u saksiju. Ostavite na toplom mestu i prebacite u saksuju nakon 5-7 dana.

Avokado