Predsednik Mesne zajednice Trbušani Milan Pavlović istakao je da će ovaj objekat značajno doprineti razvoju naselja i poboljšanju uslova za najmlađe.

-Presrećan sam što će Trbušani dobiti jedan ovako lep objekat. Ovo je velika stvar ne samo za naše selo, već i za okolna mesta koja gravitiraju Trbušanima – rekao je Pavlović za RINU.

Investitor projekta je Grad Čačak, dok radove izvodi beogradska kompanija.



Ukoliko vremenski uslovi budu povoljni, radovi bi trebalo da budu završeni tokom marta naredne godine.

- Ako zima bude uobičajena, očekujemo da sve bude završeno u martu. Već naredne godine vrtić bi trebalo da primi prve mališane. Planirano je da u njemu bude mesta za oko stotinu dece, uključujući i jaslenu grupu. Ovaj projekat smo dugo čekali i konačno smo dočekali da se ostvari – poručio je Pavlović.