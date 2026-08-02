Srpske banje imaju u sebi nešto čarobno i magično i ta mesta su kao savršeno skrojene oaze za dušu i telo. Banje su lekovite i spadaju u jedna od najpovoljnijih odmarališta u našoj zemlji. Jedn aod njih je i Prolom banja.

Prolom banja se nalazi u opštini Kuršumlija, preciznije 85km od Niša i 23,1 km jugoistočno od Kuršumlije, dok je razdaljina od Beograda 290, a od Novog Sada 410 kilometara. Sa svim tim mestima je odlično povezana. Pozicionirana je na obroncima planine Radan i to na nadmorskoj visini od oko 680 metara, a kroz nju protiče i Lukovska reka. Smatra se jednom najmlađih banja u Srbiji jer je banjski status je dobila 1977. godine.

Zajedno sa Lukovskom i Kuršumlijskom Banjom čini čuveni „banjski trojac topličkog kraja“ koji se smatra jedinstvenim u Evropi, ali i svetu.

Cena ulaznica na bazene u Prolom banji

- Posetioci mogu uživati u prijatnoj temperaturi vode od 28/30 stepeni, uz dodatno dogrevanje koje obezbeđuje komfor i u svežijim danima - piše portal Topličke vesti.

Cena ulaznica na bazene ostaje ista kao i prošle godine.

Kako navode, u cenu su uključeni ležaljka i suncobran, što omogućava maksimalan užitak bez dodatnih troškova. Svi su dobrodošli da osete čari zdravog odmora u Srbiji.

Naime, čuvena prolomska voda je najbolja za lečenje bolesti bubrega i mokraćnih puteva i stoga se koristi za izbacivanje kamena i peska.

Pored toga, ona leči i probleme organa za varenje, bolesti kože, zatim smanjuje kiselost želuca, a posebno se preporučuje dijabetičarima zbog blagotvornog delovanja na krvne ćelije. Ne može da se ne spomene i lekovito blato jer su terapije peloidom ovde izuzetno tražene.

Pored bazena (unutrašnjih i spoljašnjih), medicinskih tretmana i staza zdravlja, prolom banja nudi wellnes tretmane, ali i bogat sadržaj za decu u vidu igraonica i akva-parka.

Cene smeštaja u Prolom banji

Prema podacima na sajtu Booking.com cene noćenja u Prolom banji se kreću po najjeftinijoj ceni od 2.000 dinara.

Primera radi mala dvokrevetna soba sa bračnim krevetom se može naći po ceni od 2.500 dinara.

Apartmani su nešto skuplji, pa se tako apartman sa jednom spavaćom sobom može naći po ceni od 6.000 dinara.

Moteli sa jednokrevetnim sobama su nešto jeftiniji i mogu se pronaći po ceni od 2.900 dinara po noćenju.