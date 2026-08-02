- Sa platforme visoke 11 metara hrabrost, umeće i atraktivne skokove pred nekoliko stotina gledalaca pokazalo je ukupno 12 takmičara, koji su se nadmetali za vredne novčane nagrade, kažu za RINU organizatori.

Pobednik ovogodišnjeg Memorijala je Petar Ćosić iz Užica, koji je nakon prošlogodišnjeg drugog mesta uspeo da se popne na najviši stepenik pobedničkog postolja. Presudne su bile dve odlično izvedene „laste“, koje je petočlani žiri ocenio kao najbolje skokove takmičenja i donele mu zasluženu pobedu.

Nagradni fond obezbedili su Brodarevci, najvećim delom oni koji žive i rade u inostranstvu, nastavljajući na taj način da podržavaju manifestaciju koja čuva uspomenu na Armina Dunju Adilovića i okuplja ljubitelje ovog adrenalinskog sporta.

Takmičenje je proteklo u odličnoj atmosferi, uz veliki broj posetilaca koji su aplauzima nagrađivali svaki uspešan skok, potvrđujući da Memorijal iz godine u godinu prerasta u jedan od najznačajnijih letnjih sportskih događaja u Brodarevu.