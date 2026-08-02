- Predivan je pogled. Vidi se čitava Ovčarsko-kablarska klisura. Ranije nisam smela da se popnem na Kablar, a sada je sve uređeno i mnogo bezbednije. Možemo da uživamo, razgledamo ovu lepotu i dišemo svež planinski vazduh. Hvala svima koji su omogućili da ovo izgleda ovako, kaže za RINU turistkinja iz Sombora.

Da je Kablar dobio novu razglednicu Srbije potvrđuju i prvi utisci posetilaca, ali i veliko interesovanje već od samog otvaranja.

- U prvih sat vremena imali smo više od stotinu posetilaca, a do kraja dana više od hiljadu ljudi obišlo je vidikovac. Interesovanje je ogromno i pokazalo se da je ova atrakcija opravdala sva očekivanja. Odavde se pruža jedinstven pogled na meandre Zapadne Morave, Ovčarsko-kablarsku klisuru, srpsku Svetu Goru sa deset manastira, ali i na moderne saobraćajnice koje povezuju ovaj kraj Srbije. Upravo taj spoj prirode, duhovnosti i savremene infrastrukture čini ovo mesto posebnim, rekao je Vojin Jakovljević, direktor Turističke organizacije Čačka.

Jakovljević podseća da posetioci, osim vidikovca, mogu da obiđu i Prirodnjački centar u Ovčar Banji, provozaju se katamaranom Zapadnom Moravom, posete manastire Ovčarsko-kablarske klisure i upoznaju bogatu turističku ponudu ovog kraja.

- Poseban doživljaj pruža upravo staklena platforma ispod koje se nalazi više od 200 metara duboka litica. U okviru kompleksa radi i info-centar Turističke organizacije Čačka, gde posetioci mogu dobiti sve informacije i kupiti autentične suvenire. Pozivamo sve da nas posete svakog dana od 10 do 19 časova, a vikendom od 9 do 19 časova, dodao je Jakovljević.

Kablar je dobio je mesto sa kog se zapadna Srbija vidi u svom najlepšem izdanju. Po svemu sudeći, staklena platforma već je postala nova turistička razglednica Srbije i destinacija koju će ovog leta želeti da posete hiljade zaljubljenika u prirodu.