Mnogi su se uželeli toplog vremena i sunčanih dana, ali tada na scenu stupaju neizbežni komarci.
Njihovo prisustvo nam uništava uživanje na otvorenom, onda se češemo, koža nas svrbi, a onda u onom manjem, ali ne zanemarljivom broju slučajeva, mogu da budu i prenosioci određenih bolesti.
Međutim rešenje stiže u vašoj bašti.
Naime postoji mnogo biljaka koje možete da uzgajate u svojoj bašti, a koji će oterati komarce i sprečiti ih da vas ujedu. Stručnjaci za biljke i insekte su otkrili koje biljke su najbolji prirodni repelenti, a koje možete da uzgajate kako u saksijama tako i u zemlji.
Držite ih blizu ulaza i mesta za sedenje kako biste povećali njihovu efikasnost.
1. Macina trava
Komarci mrze macinu travu, jer ova zeljasta višegodišnja biljka ispušta hemikaliju koja deluje kao prirodni repelent za isekte.
Uspeva u predelima sa puno sunca i u dobro dreniranom ilovastom ili peskovitom zemljištu.
2. Citronela
Jedna od najpoznatijih biljaka za odbijanje komaraca, citronela proizvodi jak, citrusni miris koji komarci ne vole. To je isti miris koji se koristi u svećama za držanje insekata na odstojanju.
I ova biljka uspeva u mestima sa puno sunca i u dobro dreniranom zemljištu.
3. Lavanda
Lavanda je biljka koja zahteva malo održavanja i otporna je na sušu, a koju vole mnogi baštovani. Ne samo da se lako gaji, već lavanda proizvodi i ulje koje je efikasno kao repelent protiv komaraca.
Njen neverovatan miris odbija komarce, a ljubičasti cvetovi privlače oprašivače.
Lavanda uspeva u mestima sa puno sunca i u dobro dreniranom zemljištu obogaćeno peskom.
4. Nana
Nana emituje osvežavajući miris u kojem ljudi uživaju, ali komarci ne. Biljka se brzo širi, tako da samo jedna može da obezbedi dovoljno suzbijanja komaraca za sezonu.
Pošto je tako plodna biljka, najbolje je saditi nanu u saksijama, a ne u bašti.
Nana najbolje uspeva u predelima u delimičnoj hladovini i s puno sunca, a u dobro dreniranom zemljištu.
5. Bosiljak
Još jedna biljka sa oštrim, odbojnim mirisom za komarce je bosiljak
Listovi bosiljka mogu se zgnječiti da bi se oslobodio miris ili napraviti od njih repelentni sprej, a kao bonus, on će odbiti i druge štetočine u bašti.
Najbolje je da ga zasadite na mestu sa puno sunca i u dobro dreniranom zemljištu.
6. Neven
Neven se obično gaji u bašti kao način za odvraćanje insekata i drugih štetočina. Francuske sorte, poput francuskog nevena Durango Mixture, najefikasnije su u odbijanju komaraca od sredine proleća do kasnog leta.
Zahtevaju malo nege, a uspevaju na mestima sa puno sunca i u ilovastom, dobro dreniranom zemljištu.
7. Limunska trava
Ulje citronele koje se nalazi u limunskoj travi gotovo je jednako efikasno kao i sredstvo protiv insekata, posebno ako zgnječite listove i utrljate ih u kožu.
Limunska trava je biljka koja se lako neguje i dovoljno je atraktivna da se gaji jednostavno kao ukras u saksijama za terase ili u pejzažu, a najbolje uspeva na direktnom suncu i u vlažnom, dobro dreniranom zemljištu.
8. Žalfija
Žalfija je izdržljiva višegodišnja biljka koja cveta u proleće i predstavlja još jednu aromatičnu biljku koja je odlična za odbijanje komaraca.
Ova dugovečna višegodišnja biljka se lako uzgaja i predstavlja osnovnu biljku za baštu ili saksije, a takođe je možete gajiti pored povrća koje je u opasnosti da bude uništeno od strane životinja, jer je žalfija odlična biljka pratilac.
Najbolje uspeva na mestu sa puno sunca i u ilovastom, dobro dreniranom zemljištu.
9. Ruzmarin
Divan miris ruzmarina ima dvostruku ulogu — privlači oprašivače, ali odbija komarce.
Najbolje uspeva na mestima sa puno sunca i u dobro dreniranom zemljištu.
10. Alijum/Ukrasni luk
Mnoge vrste alijuma počinju da cvetaju u proleće, pre nego što sezona komaraca bude u punom jeku. Poznati po svom jakom mirisu, crni luk, beli luk, praziluk i ljuti luk spadaju u porodicu alijuma.
Lako se uzgajaju, zahtevaju malo održavanja i kao većina prethodnih biljaka, najbolje uspevaju na mestima sa puno sunca i u dobro dreniranom zemljištu.
11. Geranijum
Mirisni geranijumi imaju miris limuna sličan citroneli koji može efikasno da odvrati komarce od vašeg dvorišta. Gajite ovu cvetnicu u saksijama i držite je pored terase ili staze.
Najbolje je da držite na mestu sa delimičnom senkom ili gde doseže direktna sunčeva svetlost, ali svakako je najbolej da joj zemljište bude dobro drenirano.
12. Balzam od limuna, Melisa
Melisa je višegodišnja biljka sa mirisom limuna i mente, što je čini savršenim prirodnim rešenjem za odbijanje komaraca. Štaviše, leti se može pohvaliti prelepim belim cvetovima koji privlače oprašivače poput pčela i leptira.
Ako je sadite, vodite računa da to bude na mestu sa puno sunca i u zemljištu sa humusom i dobro dreniranim.
13. Pčelinji balzam
Kao što i samo ime sugeriše, pčele i drugi oprašivači vole pčelinji balzam (Monarda spp.), poznat i kao divlji bergamot.
Međutim, komarci mrze miris koji ova živopisna biljka ispušta, što je čini savršenim rešenjem za problem sa štetočinama.
Član porodice nane, ovaj letnji cvet dolazi u crvenoj, beloj, ljubičastoj i ružičastoj boji i veoma je jednostavan za održavanje.
Uspeva na mestima sa puno sunca ili u delimičnoj hladovini, ali u dobro dreniranom bogatom zemljištu.
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