Njihovo prisustvo nam uništava uživanje na otvorenom, onda se češemo, koža nas svrbi, a onda u onom manjem, ali ne zanemarljivom broju slučajeva, mogu da budu i prenosioci određenih bolesti.

Naime postoji mnogo biljaka koje možete da uzgajate u svojoj bašti, a koji će oterati komarce i sprečiti ih da vas ujedu. Stručnjaci za biljke i insekte su otkrili koje biljke su najbolji prirodni repelenti, a koje možete da uzgajate kako u saksijama tako i u zemlji.