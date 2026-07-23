Ako želite da na prirodan način smanjite prisustvo osa i stršljenova u svom okruženju, bez upotrebe hemikalija i jakih sprejeva, rešenje se često krije u biljkama koje već imate ili lako možete nabaviti. Određene vrste biljaka oslobađaju mirise koje ovi insekti ne podnose, pa ih instinktivno izbegavaju i ne zadržavaju se u njihovoj blizini. Na taj način možete stvoriti prijatniji i bezbedniji prostor za boravak na terasi, u dvorištu ili pored otvorenih prozora.
Nana
Nana je jedna od najefikasnijih biljaka protiv osa i stršljenova. Njena osvežavajuća aroma, prijatna ljudima, za insekte je izuzetno intenzivna i neprijatna. Možete je držati u saksijama na terasi, prozoru ili u dvorištu – i čak mala količina može napraviti vidljivu razliku.
Lavanda
Lavanda je poznata po umirujućem i prijatnom mirisu, ali upravo ta jaka aroma odbija mnoge insekte, uključujući ose. Pored toga, pomaže i u smanjenju prisustva komaraca, pa je odličan izbor za letnje večeri na otvorenom.
Bosiljak
Bosiljak ima karakterističan miris koji insekti ne podnose. Najbolji efekat ima kada se postavi blizu mesta gde provodite vreme – poput stola na terasi, balkona ili kuhinjskog prozora.
Pelin
Pelin je biljka koju su koristile i naše bake. Njegov gorak i snažan miris posebno odbija ose i stršljenove, zbog čega se često sadi oko kuće kao prirodna barijera.
Limunska trava
Limunska trava sadrži eterična ulja, poput citronela, koja efikasno odbijaju insekte. Zbog toga se često koristi i u prirodnim svećama i sprejevima protiv komaraca.
Kako da postignete najbolji efekat?
- Postavite saksije na mesta gde najčešće boravite (terasa, balkon, dvorište)
- Kombinujte više biljaka za jači efekat
- Povremeno protrljajte listove kako biste pojačali miris
Komentari (0)