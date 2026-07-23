Ako želite da na prirodan način smanjite prisustvo osa i stršljenova u svom okruženju, bez upotrebe hemikalija i jakih sprejeva, rešenje se često krije u biljkama koje već imate ili lako možete nabaviti. Određene vrste biljaka oslobađaju mirise koje ovi insekti ne podnose, pa ih instinktivno izbegavaju i ne zadržavaju se u njihovoj blizini. Na taj način možete stvoriti prijatniji i bezbedniji prostor za boravak na terasi, u dvorištu ili pored otvorenih prozora.