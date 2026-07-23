Starinske pite uvek su odličan izbor kada želimo da obradujemo najmilije, a ova kisela banica je jedno od takvih jela.

Sastojci za testo:

  • 1 čaša tople vode
  • kvasac
  • 1 kašičica šećera
  • 200 ml kisele vode
  • pola šoljice ulja
  • 2 kašičice soli
  • brašno po potrebi

Fil:

  • jaja
  • sir
  • spanać
  • ulje

Priprema:

Najpre u toploj vodi razmutiti kvasac i šećer i ostavite da kvasac nadođe.

Dodati kiselu vodu, ulje, so i brašno i umesite glatko testo. Pokriti i ostaviti oko 1 sat da testo naraste.

Za fil je potrebno sjediniti jaja, sir, spanać i malo ulja.

Testo potom podeliti na manje jufke odnosno loptice i svaku jufku razviti oklagijom, staviti fil i oblikovati.

Poređati u podmazan pleh ili obložen pek papirom, a za još bolji ukus poželjno bi bilo premazati testo sa umućenim jajetom i uljem. Peći u prethodno zagrejanoj rerni na 200°C od 30 do 40 minuta.