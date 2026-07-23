Starinske pite uvek su odličan izbor kada želimo da obradujemo najmilije, a ova kisela banica je jedno od takvih jela.
Sastojci za testo:
- 1 čaša tople vode
- kvasac
- 1 kašičica šećera
- 200 ml kisele vode
- pola šoljice ulja
- 2 kašičice soli
- brašno po potrebi
Fil:
- jaja
- sir
- spanać
- ulje
Priprema:
Najpre u toploj vodi razmutiti kvasac i šećer i ostavite da kvasac nadođe.
Dodati kiselu vodu, ulje, so i brašno i umesite glatko testo. Pokriti i ostaviti oko 1 sat da testo naraste.
Za fil je potrebno sjediniti jaja, sir, spanać i malo ulja.
Testo potom podeliti na manje jufke odnosno loptice i svaku jufku razviti oklagijom, staviti fil i oblikovati.
Poređati u podmazan pleh ili obložen pek papirom, a za još bolji ukus poželjno bi bilo premazati testo sa umućenim jajetom i uljem. Peći u prethodno zagrejanoj rerni na 200°C od 30 do 40 minuta.
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