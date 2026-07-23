Starinske pite uvek su odličan izbor kada želimo da obradujemo najmilije, a ova kisela banica je jedno od takvih jela.

Sastojci za testo:

1 čaša tople vode

kvasac

1 kašičica šećera

200 ml kisele vode

pola šoljice ulja

2 kašičice soli

brašno po potrebi

Fil:

jaja

sir

spanać

ulje

Priprema:

Najpre u toploj vodi razmutiti kvasac i šećer i ostavite da kvasac nadođe.

Dodati kiselu vodu, ulje, so i brašno i umesite glatko testo. Pokriti i ostaviti oko 1 sat da testo naraste.

Za fil je potrebno sjediniti jaja, sir, spanać i malo ulja.

Testo potom podeliti na manje jufke odnosno loptice i svaku jufku razviti oklagijom, staviti fil i oblikovati.

Poređati u podmazan pleh ili obložen pek papirom, a za još bolji ukus poželjno bi bilo premazati testo sa umućenim jajetom i uljem. Peći u prethodno zagrejanoj rerni na 200°C od 30 do 40 minuta.