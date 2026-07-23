Ako ovo uradite stići će vam manji račun za struju: Ljudi sa bojlerom prave veliku grešku! Darko otkrio u čemu je caka

- Sve su babe pričale: "Gasi bojler!" Najbolje je kada bojler radi non-stop - objasnio je Kojić.

- Najmanje struje troši kada radi non-stop jer njemu je voda non-stop vruća i čim se voda malo ohladi on malo upali i zagreje i ugasi i on bojler radi na 20-30 odsto snage. Kada je voda hladna u njemu i kada ga upališ on radi na 100 odsto i on tad kida struju - naglasio je Kojić.

Nedavno su i iz inicijative Money Saving Boiler Challenge istakli da ljudi mogu jednostavno smanjiti potrošnju energije i račune tako što će obezbediti optimalan rad bojlera, ali mnogi nisu svesni da podešavanja uređaja mogu prilagoditi sami.