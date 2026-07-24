Žuta stena, jedna od najpoznatijih plaža na Rzavu, prepoznatljiva je po divljem prirodnom ambijentu koji je sačuvan bez narušavanja prirode.

"Nismo prirodu prilagođavali nama, već smo mi i svi posetioci prilagodili ovoj nestvarnoj oazi koja je pravi raj tokom vrelih letnjih dana. Ovde mnogo ljudi dolazi i sigura sam da svi uživaju. Imamo prirodan hlad, nijedno drvo nismo posekli. Igra se odbojka na pesku, vaterpolo. Ljudi završe svoj posao i dođu na plažu, a špic sezone svakako je do 10. jula do 20. avgusta ", kaže za RINU Nikola Bošković.

Zelena plaža opravdano nosi naziv prave oaze mira. Okružena gustom hladovinom i plićakom, omiljena je među porodicama sa decom, ali i ljubiteljima ribolova.

"Plaža je na samo oko dva kilometra od centra grada i idealno je mesto za porodice sa decom. Voda nije duboka, sjajno za mališane. Ponekad se ovde na našoj plaži venčavaju mladenci. Bog ovde zaista nije štedeo kad je delio lepotu, što najbolje pokazuju osmesi na licima i roditelja i dece koji ovde provode vrele letnje dane", rekla je Jovana.

Tokom leta ovde se organizuju večeri muzike, druženja, zbog čega je postala jedno od najposećenijih izletišta u okolini Arilja.

Posebnu pažnju privlači i plaža Urijak, poznata po kristalno čistim virovima i netaknutoj prirodi.