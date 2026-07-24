Nekada su je domaćice pravile od samo nekoliko sastojaka koje su uvek imale u kući: brašna, masla, kajmaka i mleka. Omiljeno je domaće jelo svima – asocira na detinjstvo i nema ko ga ne voli.

Sastojci:

500 ml mleka

200 g domaćeg maslaca (ili kombinacija maslaca i svinjske masti)

200 g domaćeg kajmaka

150 g kukuruznog brašna (može i pšenično, ali kukuruzno daje poseban šmek)

Prstohvat soli

Priprema:

U šerpi na laganoj vatri otopite maslac dok ne zamiriše i postane zlatne boje.

Dodajte kukuruzno brašno i neprestano mešajte drvenom varjačom da bi se brašno propržilo i dobilo finu, blago orašastu aromu. Pazite da ne zagori!

Kada brašno postane zlatno i miriše na pečeno, polako sipajte mleko i stalno mešajte da ne bi nastale grudvice.Smanjite vatru i kuvajte uz stalno mešanje dok se masa ne zgusne i počne da se odvaja od zidova šerpe.

Dodajte kajmak i prstohvat soli, pa nastavite da mešate dok se sve lepo ne sjedini i ne dobije svilena, masna struktura. Kad se na površini počne izdvajati masnoća, cicvara je gotova.

Poslužite je toplu, uz kiselo mleko, domaći sir ili čašu kiselog jogurta. Nekada se uz cicvaru na stolu nalazila i topla proja ili domaći hleb — i taj spoj je bio pravi praznik za nepca.