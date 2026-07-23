Ćerka Dobrice Ćosića, Ana Ćosić Vukić, bila je gost u emisiji Mire Adanje Polak gde je pričala o životu slavnog oca ali i o tome kako je izdahnuo u njenom naručju.

U intervjuu je Ana, inače istoričar književnosti, kroz lične uspomene i preživljene trenutke pričala o ljubavi koju joj je davao ali i o njihovom odnosu kao otac-ćerka.

- Te noći, kada je umro, došao je i nagovorio me da krenemo u šetnju pošto je svake noći šetao minimum pet kilometara, pa četiri, pa tri, kako mu se skraćivala staza šetanja. Ja sam mu rekla "Tata, nemoj baš večeras da idemo da šetamo, odmori pa ćemo sutra" - iskreno govori naslednica Ana.

Pre nego što je on njoj pomenuo šetnju, spotakao se i pao u stanu

- Rekao mi je "Pa dobro, idi piši, ja ću da pišem kod mene". Htela sam da nadgledam to njegovo spremanje za spavanje da se ne spotakne, da ne padne. Zaboravila sam da kažem da je on te noći negde oko 10 sati zapeo za tepih i pao između police za knjige i stola. Nije imao mišiće da se digne, nisam ni ja mogla da ga dignem pa sam pozvala mog sina koji je odmah došao. I kada smo ga digli, on je odmah seo za sto i počeo da piše. Uspela sam da ga nagovorim da legne tek kad sam ja legla. On je obukao pidžamu, legao pored mene i zagrlio me. Zaista neverovatno. Ako postoji neka mirna, spokojna smrt, on je na neki način to doživeo. On je umro u mom zagrljaju. Ja sam bila njegov poslednji prijatelj. Imao je on mnogo prijatelja, ali je često govorio da su mu prijatelji mrtvi i to je zaista bilo tako - iskreno priča Ana Ćosić Vukić.

Oni su tokom godina izgradili poseban odnos, zasnovan na poverenju i dubokom razumevanju.