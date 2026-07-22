Kada želite ručak koji će ispuniti kuću mirisom domaće kuhinje, lovačke šnicle su uvek dobar izbor. Meko svinjsko meso polako se krčka u bogatom sosu od pečuraka, luka i belog vina, pa svaki zalogaj postaje sočan i pun ukusa.

Ovo je jelo koje ne zahteva komplikovanu pripremu, a odlično se slaže sa pire krompirom, testeninom, domaćim njokama ili svežim kukuruznim hlebom koji ćete umakati u sos.

Osnovne informacije

Kuhinja - domaća

Kategorija - glavno jelo

Porcije / količina - 6

Energetska vrednost po porciji - 620 kcal

Vreme pripreme - 20 minuta

Vreme termičke obrade - 80 minuta

Ukupno vreme - 100 minuta

Sastojci

1 kg svinjskog vrata

malo brašna

2 veće glavice crnog luka

400 g pečuraka

2-3 čena belog luka

350 ml belog vina

500 ml supe pripremljene od goveđe kocke

1 kockica maslaca

ulje

slatka dimljena paprika

Priprema

Pripremite meso

Svinjski vrat blago istanjite tučkom za meso, posolite, pobiberite i začinite slatkom dimljenom paprikom. Svaku šniclu uvaljajte u tanki sloj brašna i otresite višak.

Zapecite šnicle

U široj šerpi ili dubljem tiganju zagrejte malo ulja. Šnicle kratko zapecite sa obe strane dok ne dobiju zlatnosmeđu koricu. Nemojte ih potpuno ispeći, već ih izvadite na tanjir čim porumene.

Pripremite osnovu za sos

Na istoj masnoći propržite sitno seckani crni luk. Dinstajte ga na srednjoj temperaturi dok ne omekša i dobije zlatnu boju. Zatim dodajte sitno seckani beli luk i kratko ga propržite da zamiriše.

Dodajte pečurke

Pečurke očistite i isecite na listiće. Dodajte ih luku i dinstajte dok ne omekšaju i ne ispari višak tečnosti koji će pustiti tokom pripreme.

Nalijte vino i supu

Sipajte belo vino i kuvajte nekoliko minuta kako bi alkohol ispario. Zatim nalijte toplu supu od goveđe kocke i dobro promešajte.

Krčkajte šnicle

Vratite zapečene šnicle u sos. Poklopite posudu i kuvajte na tihoj vatri oko sat vremena, odnosno dok meso ne postane potpuno mekano, a sos se lepo ne zgusne. Pred sam kraj kuvanja umešajte kockicu maslaca. Ona će sos učiniti sjajnijim, punijeg ukusa i još kremastijim.

Poslužite

Lovačke šnicle poslužite dok su tople, uz pire krompir, testeninu ili domaće njoke.