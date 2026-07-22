Naime, kada se redovno uklanjaju suvi, oštećeni i požuteli listovi, na taj način se podstiče zdrav rast, poboljšava cirkulaciju vazduha između listova i smanjuje rizik od razvoja gljivica i bolesti. Biljka potom manje energije troši na delove koji više ne mogu da se oporave, a ulaže više u stvaranje novih listova i izdanaka.

Međutim, da bi orezivanje zaista bilo korisno, važno je da se obavlja pravilno jer jedna naizgled bezazlena greška može napraviti više štete nego koristi.

Pravilno orezivanje – prstima ili makazama?

Ako je list potpuno požuteo ili se osušio, treba ga ukloniti kako biljka ne bi trošila energiju na njega. Međutim, najbolje je da ga odsečete čistim i oštrim makazama , što bliže stabljici.

Čupanjem, naime, može doći do cepanja tkiva ili oštećenja stabljike, naročito kod biljaka poput monstere, fikusa, filodendrona ili spatifiluma. Takve povrede sporije zarastaju i povećavaju rizik od razvoja bolesti biljaka, pa bi trebalo izbegavati čupanje.

Pre orezivanja obavezno dezinfikujte alat, naročito ako uklanjate listove koji imaju fleke ili druge znake bolesti.

Čupajte već potpuno mrtve listove

Ako je list potpuno suv i već se skoro odvojio od biljke, možete ga pažljivo ukloniti prstima. Ipak, ako osetite i najmanji otpor, nemojte ga vući, već uzmite makaze.

Žuto lišće biljaka nije uvek problem samo po sebi

Imajte na umu da je požuteli list na biljici znak da biljci nešto ne odgovara i trebalo bi više da se bavite time kako da joj pomognete.

Najčešći uzroci su,zapravo, previše ili premalo vode, nedostatak svetlosti, manjak hranljivih materija ili jednostavno prirodno starenje donjih listova.

Zato uklanjanje žutog lišća jeste važno, ali je još važnije otkriti zbog čega je ono uopšte promenilo boju.