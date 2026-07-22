Zanimljivosti
Alo!
Eleonora se preselila iz Italije u srpsko selo: Udala se i pronašla sreću kod Apatina, sa decom muze koze i pravi sir "U Srbiji sloboda još uvek postoji"
Prinstcreen

Eleonora se preselila iz Italije u srpsko selo: Udala se i pronašla sreću kod Apatina, sa decom muze koze i pravi sir "U Srbiji sloboda još uvek postoji"

19:00
|
0
Autor:  Teodora Tojagić

Eleonora Lombardi za sebe kaže da je u Srbiji pronašla ono što na Zapadu, gde se sve vrti oko novca, više ne postoji – slobodu.

 

Eleonora Lombardi, psiholog iz italijanskog grada Montesilvana već šest godina živi u selu Svilojevo kod Apatina. Umesto užurbane svakodnevice na Zapadu, izabrala je prirodu, porodicu, kozje mleko i slobodu.

Kada je Eleonora Lombardi prvi put na internetu videla fotografije Sombora i srpske pokrajine Vojvodine, znala je da je pronašla „svoje mesto“. Rođena u Italiji, odrasla na moru, školovana kao psiholog, život je nije odveo u neku prestižnu kliniku, već na mirni salaš u Srbiji. I ne samo da se nije pokajala – danas, kaže, ne bi menjala ni trenutak u Svilojevu za povratak na Zapad.

„Zapravo sam oduvek sanjala o životu u prirodi. Kad sam videla Sombor na internetu, to je bila ljubav na prvi pogled. Došla sam turistički nekoliko puta, i uživo je sve bilo još lepše. Onda sam rešila – selim se. Nisam se dvoumila ni sekunde“, kaže Eleonora.

Od Italije do salaša kod Apatina

Najpre je živela u Somboru, sama, ali nikada  se nije osećala usamljeno. Upoznala je puno ljudi i vrlo brzo imala osećaj da pripada. Ubrzo je upoznala Danijela, zaljubila se, preselila na selo i upustila u život o kakvom je, kaže, samo sanjala.

Danas Eleonora i njen muž, poljoprivrednik i stočar iz Vojvodine, žive u selu Svilojevo. Imaju dvoje dece, gaje krave, koze, ovce, konje, kokoške i pse. Proizvode kozji sir, jaja, domaće čajeve, jabukovo sirće i prirodnu kozmetiku – sve što im je potrebno za život, trude se da naprave sami.

Eleonora svakodnevno brine o farmi na kojoj uzgaja koze, krave, ovce, kokoške i pse, a najviše se ponosi proizvodnjom sira. Koze muze ručno, dva puta dnevno – bez obzira na praznik, kišu ili sneg. Sir pravi po starim italijanskim receptima, koristeći opremu koju je donela iz domovine. Pored kozjeg sira, ima i domaća jaja, a pravi i jabukovo sirće, čajeve, pa čak i prirodnu kozmetiku. Sve što koristi – od sapuna do paste za zube – sama pravi, trudeći se da eliminiše hemiju iz svakodnevnog života. Njena proizvodnja je gotovo potpuno organska, iako još nema zvaničan sertifikat, a najveće priznanje, kaže, jeste zdrav i srećan život njene porodice.

„Još smo na početku, ali imamo viziju. Muzem koze ručno, svakog dana, praznik ili ne. Sir pravim po italijanskim receptima, opremu sam donela iz Italije. Imamo i domaću kozmetiku – sapun od kozjeg mleka, pastu za zube, sve pravim sama. Čak ni za čišćenje kuće ne koristimo hemikalije“, priča Eleonora, čiji dan počinje pre zore i ne staje dok svi na farmi nisu zbrinuti.

Sloboda u Srbiji

Za sebe kaže da je u Srbiji pronašla ono što na Zapadu više ne postoji – slobodu.

„Tamo se sve vrti oko novca. Ljudi su robovi sistema, sanja se o letovanju dve nedelje godišnje. Ovde sloboda još postoji – na selu, u prirodi. Ja znam šta jedem, znam kako sam to proizvela, i to je za mene sloboda“, kaže.

Italijani, dodaje, previše komplikuju život, opsednuti su izgledom i utiscima. Srbi, bar oni koje je upoznala u pokrajini Vojvodini, više vole jednostavan život, spremni su da pomognu, toplo prihvataju.

U Italiji nikad nisam imala ovakav osećaj pripadnosti. A ovde, iako nisam odavde – osećam da pripadam. Srpski sam naučila brzo, izbegavala sam engleski, da me ne uspori“, dodaje.

Ekološka farma, dete bez hemije, život bez straha

Eleonora i Danijel sve rade u skladu s prirodom. Njihovo dete jede samo domaću hranu – bez šećera, konzervansa, industrijskih kvasaca. Sve priprema sama, čak i sladoled.

„Za dve i po godine nije bilo bolesno, ni jednom. Samo mu je malo curio nos. Čaj i med su rešili sve. Živi napolju, sa životinjama, bez straha, slobodno.“

Ono što je zatekla u Srbiji, doduše, nije bilo sve po njenoj meri. Posebno je boli odnos ljudi prema prirodi:

 

„Najgore mi je što ljudi bacaju đubre svuda, seku šumu kao da je to normalno, a prskaju otrovima bez ikakve svesti. To je teško za gledati“, priznaje, ali dodaje da i dalje vidi više dobrog nego lošeg.

„Ne bih se vratila – ovde sam našla mir“

U Italiju se vratila svega nekoliko puta. Kaže da se tamo više oseća kao stranac.

Ovde sam našla balans. Ne bih se nikada vratila. Volela bih da jednog dana živimo na salašu pored šume. Obožavam šume.“

Eleonora dodaje da iako nije lako – vredi. Trenutno proizvode samo za sebe i ono što pretekne prodaju, ali interesovanje postoji, ljudi sve više traže kvalitetnu hranu.

„Kad znam da sam sve proizvela sama, i stavim to svojoj porodici na sto, to je osećaj koji ne može da se kupi.“

Za kraj, šta bi poručila svima koji sanjaju o drugačijem životu?

„Ne čekajte da vas neko pusti da budete slobodni. Sloboda se uzima, ona se stvara. Nije savršen život, nije lak, ali je moj – i to je dovoljno.“

Eleonora Lombardi iz Italije živi život iz snova – ali ne na obali Jadrana, već u srcu Srbije. U zemlji u kojoj mnogi vide samo probleme, ona je pronašla slobodu, ljubav, mir – i smisao.

stranci u Srbiji alo lepote srbije

Povezane vesti

Gurmanski ručak kao iz restorana: Sočno meso u neodoljivom sosu od pečuraka zbog kojeg kreće voda na usta
Printscreen/Youtube

Gurmanski ručak kao iz restorana: Sočno meso u neodoljivom sosu od pečuraka zbog kojeg kreće voda na usta

18:00 | 0
Jabuka – selo u kojem istorija živi, a gusle i dalje govore
Printscreen/YouTube

Jabuka – selo u kojem istorija živi, a gusle i dalje govore

17:00 | 0
Sme li žuto lišće da se čupa? Nekad su makaze za orezivanje neophodne, ali ponekad smete da rešite problem na brzinu
Foto: Shutterstock | Teodora Tojagić

Sme li žuto lišće da se čupa? Nekad su makaze za orezivanje neophodne, ali ponekad smete da rešite problem na brzinu

16:00 | 0
Belgijanac igra srpsko kolo usred Knez Mihailove: Obukao našu nošnju, a Srbi ga uče korake (VIDEO)
Printscreen/YouTube

Belgijanac igra srpsko kolo usred Knez Mihailove: Obukao našu nošnju, a Srbi ga uče korake (VIDEO)

21:00 | 0
Skriveni raj na najčistijoj reci u Srbiji: Ova banja nudi jedinstveni prirodni spa, ali i drevne legende
Instagram printscreen

Skriveni raj na najčistijoj reci u Srbiji: Ova banja nudi jedinstveni prirodni spa, ali i drevne legende

20:00 | 0
Komentari (0)
Prethodna vest Gurmanski ručak kao iz restorana: Sočno meso u neodoljivom sosu od pečuraka zbog kojeg kreće voda na usta
18:00 | 0
Sledeća vest SLAVIMO SVETIH 45 MUČENIKA IZ NIKOPOLJA: Nikad se nisu odrekli HRISTA - danas treba da uradite 1 važnu stvar
06:45 | 0

Najnovije

Najčitanije

15min

Eleonora se preselila iz Italije u srpsko selo: Udala se i pronašla sreću kod Apatina, sa decom muze koze i pravi sir "U Srbiji sloboda još uvek postoji"

1H

Gurmanski ručak kao iz restorana: Sočno meso u neodoljivom sosu od pečuraka zbog kojeg kreće voda na usta

2H

Jabuka – selo u kojem istorija živi, a gusle i dalje govore

3H

Sme li žuto lišće da se čupa? Nekad su makaze za orezivanje neophodne, ali ponekad smete da rešite problem na brzinu

4H

Dunja i Bogdan su najčešća imena beba u Moravičkom okrugu: Evo koja imena su se našla još na spisku, a nekih više uopšte nema na listi

1D

Puca vam internet u kući i stalno koči video-poziv? Smanjite samo ovu jednu stvar na ruteru i rešićete problem za 2 minuta

1D

Stari običaj za Svetog Prokopija kog se ljudi i danas boje: Naši stari su verovali da se greške skupo plaćaju

23H

Skriveni raj na najčistijoj reci u Srbiji: Ova banja nudi jedinstveni prirodni spa, ali i drevne legende

1D

Kao da su izašli iz bakine kuhinje: Ako volite starinske kolače ovo će biti pun pogodak, a uspevaju svaki put

1D

Klime na fasadama moraju da se uklone, za građane rok do 2033. godine

Vidi sve

Preporučujemo

Crna pegavost ruža nestaje uz jedan jeftin prah, a većina baštovana ga potpuno ignoriše
Shutterstock

Crna pegavost ruža nestaje uz jedan jeftin prah, a većina baštovana ga potpuno ignoriše

Reke su veoma opasne, nikako se ne kupajte na divljim plažama: Bojan je iskusni ronilac i ovog leta apeluje na decu i roditelje da budu posebno oprezni

Reke su veoma opasne, nikako se ne kupajte na divljim plažama: Bojan je iskusni ronilac i ovog leta apeluje na decu i roditelje da budu posebno oprezni

3 vrste cveća koje najbolje podnose velike vrućine: Raskošnim izgledom oduzima dah i cveta sve više što je sunce jače
Foto: Pixabay

3 vrste cveća koje najbolje podnose velike vrućine: Raskošnim izgledom oduzima dah i cveta sve više što je sunce jače

Zašto Grci leti stavljaju so u limunadu: Malo ko zna koliko je korisna tokom vrelih letnjih dana
Foto: Pexels

Zašto Grci leti stavljaju so u limunadu: Malo ko zna koliko je korisna tokom vrelih letnjih dana

Šta znači kad vam bogomoljka uđe u kuću? Prema verovanjima, to je važna poruka koju ne smete da ignorišete
Foto: Pexels

Šta znači kad vam bogomoljka uđe u kuću? Prema verovanjima, to je važna poruka koju ne smete da ignorišete

Vremenska prognoza