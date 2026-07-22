Kada se saksije stave zajedno, one stvaraju mikroklimu i sporije gube vlagu nego kada su razdvojene.

2. Gel ili hidrogel kuglice

U baštenskim radnjama postoje granule koje upijaju vodu i postepeno je otpuštaju u zemlju – idealno za duže odsustvo.

3. Vlažna pelena

Ako živite u stanu i biljke su unutra kraj prozora, fitilj sa flašom izgleda neuredno. Tada stvar rešava stara pelena. Navlažite jednu dečju pelenu, stavite je na tacnu ispod saksije i nalijte vode dok pelena ne nabubri kao sunđer. Gel u peleni otpušta vlagu danima i koren je vuče odozdo. Jedna pelena drži tri manje saksije sa cvećem skupljene na istoj tacni.

Česta greška koju mnogi prave

Najveći problem nije sistem zalivanja, već – sunce. Ako biljke ostavite na direktnom suncu, nikakav trik neće pomoći.

Zato je pre odlaska važno - premestiti saksije u hlad, zaštititi ih od direktnog podnevnog sunca, izbegavati balkone koji „gore“ tokom dana. Ova jednostavna promena može produžiti trajanje zalivanja i do duplo.

Koje biljke najbolje reaguju na ovaj sistem?

Sobne i cvetne biljke

Sistem sa flašom najviše odgovara sobnim biljkama koje vole ravnomerno vlažnu zemlju, poput: fikusa, monstere, spatifiluma, filodendrona, dracene i difenbahije. Ove biljke ne podnose dobro potpuno sušenje supstrata, pa im stalno, blago snabdevanje vodom pomaže da ostanu zdrave i sveže i tokom dužeg odsustva. Slično važi i za neke cvetnice kao što su pelargonije i begonije, koje na visokim temperaturama brzo gube vlagu.

Začinsko bilje koje „voli“ ovu metodu

Posebno zahvalne su kuhinjske biljke poput: bosiljka, peršuna, nane i vlašca, jer imaju veću potrebu za vodom i brzo reaguju na isušivanje zemlje. Kod njih ovaj sistem može da spreči uvenuće i obezbedi stabilan rast i dok niste kod kuće.

Biljke kojima ovaj sistem ne odgovara