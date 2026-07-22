Odlazak na odmor često donosi jednu malu brigu više – šta će biti sa biljkama dok vas nema? I dok mnogi mole komšije za pomoć ili ostavljaju saksije „na milost i nemilost“ sunca, postoji jednostavno rešenje koje može da održi cveće svežim i do 14 dana bez svakodnevnog zalivanja.
Najjednostavniji „samozalivajući“ sistem
Potrebna vam je samo po jedna plastična flaša od 2l za svaku saksiju cveća.
Sve što treba da uradite da probušite rupicu iglicom na čepu i još jednu na dnu flaše. Postavite flašu u saksiju tako da čep bude u zemlji. Voda će polako da kaplje i vlaži zemlju dok ste vi na odmoru.
Najbolje je da sistem testirate dan ili dva pre odlaska, kako biste bili sigurni da zemlja ostaje vlažna.
Koliko dugo ovaj trik zaista radi?
Koliko tačno traje zavisi od nekoliko faktora:
1. Veličina biljke i saksije
- manje saksije - oko 10–14 dana
- veće i „žednije“ biljke - 5–10 dana
2. Temperatura i sunce
- na jakom suncu i 30+°C - voda može da ode za 5–7 dana
- u hladu ili stanu - traje duže, čak do 2 nedelje
3. Koliko brzo zemlja upija vodu
- rastresita zemlja - brže se prazni flaša
- gušća zemlja - sporije curi
4. Kolika je rupica na čepu
Što je manja rupica, flaša će se sporije prazniti i duže će trajati "zalivanje".
Ako sistem radi „kako treba“, flaša od 2L je najčešće dovoljna za oko 7–12 dana realnog zalivanja.
Još nekoliko caka:
1. Grupisanje biljaka
Kada se saksije stave zajedno, one stvaraju mikroklimu i sporije gube vlagu nego kada su razdvojene.
2. Gel ili hidrogel kuglice
U baštenskim radnjama postoje granule koje upijaju vodu i postepeno je otpuštaju u zemlju – idealno za duže odsustvo.
3. Vlažna pelena
Ako živite u stanu i biljke su unutra kraj prozora, fitilj sa flašom izgleda neuredno. Tada stvar rešava stara pelena. Navlažite jednu dečju pelenu, stavite je na tacnu ispod saksije i nalijte vode dok pelena ne nabubri kao sunđer. Gel u peleni otpušta vlagu danima i koren je vuče odozdo. Jedna pelena drži tri manje saksije sa cvećem skupljene na istoj tacni.
Česta greška koju mnogi prave
Najveći problem nije sistem zalivanja, već – sunce. Ako biljke ostavite na direktnom suncu, nikakav trik neće pomoći.
Zato je pre odlaska važno - premestiti saksije u hlad, zaštititi ih od direktnog podnevnog sunca, izbegavati balkone koji „gore“ tokom dana. Ova jednostavna promena može produžiti trajanje zalivanja i do duplo.
Koje biljke najbolje reaguju na ovaj sistem?
Sobne i cvetne biljke
Sistem sa flašom najviše odgovara sobnim biljkama koje vole ravnomerno vlažnu zemlju, poput: fikusa, monstere, spatifiluma, filodendrona, dracene i difenbahije. Ove biljke ne podnose dobro potpuno sušenje supstrata, pa im stalno, blago snabdevanje vodom pomaže da ostanu zdrave i sveže i tokom dužeg odsustva. Slično važi i za neke cvetnice kao što su pelargonije i begonije, koje na visokim temperaturama brzo gube vlagu.
Začinsko bilje koje „voli“ ovu metodu
Posebno zahvalne su kuhinjske biljke poput: bosiljka, peršuna, nane i vlašca, jer imaju veću potrebu za vodom i brzo reaguju na isušivanje zemlje. Kod njih ovaj sistem može da spreči uvenuće i obezbedi stabilan rast i dok niste kod kuće.
Biljke kojima ovaj sistem ne odgovara
S druge strane, kaktusi, sukulenti, lavanda i ruzmarin ne podnose stalnu vlagu u zemlji. Kod njih ovaj način zalivanja može dovesti do truljenja korena, jer prirodno bolje uspevaju u sušnijim uslovima i treba ih zalivati ređe, a ne konstantno.
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