Atraktivni prirodni bazen sa izvorom termalne vode se nalazi usred sela Popšica, opština Svrljig, na 20-ak kilometara od Niša. Okružen je zelenilom i stenama koje se protežu dvadesetak metara nad njim.

Bazen je, kažu, tu već vekovima, a meštani su ga doterali, uredili okolinu i prilagodili svojim potrebama.Naime, Popšica je bogata vodama i kroz samo selo teče Kopajska reka, pritoka Bele reke u kojoj ima pastrmke i rakova, pa ipak, najpoznatiji od svih izvora u selu je Grlo oko koga je, na nadmorskoj visini od 315 metara, i izgrađen sadašnji bazen.

Voda je lekovita, objasniće vam lokalci, a pritom egzotično zelenkasto-plava i tokom cele godine prijatna za kupanje.

Iz termalnog izvora u samom bazenu izbija kristalno čista voda od 15 do 20 litara u sekundi, pišu Južne vesti.Stalna temperatura vode, i zimi i leti, je 22 stepena, dubina je od pola metra sa jedne strane do dva metra sa druge strane, a sam bazen dimenzije je 16 puta 16 metara.