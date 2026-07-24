Srbija više nije samo usputna stanica na putovanju kroz Balkan. Sve veći broj stranih gostiju bira je kao glavnu destinaciju, a rast turističkih poseta svrstao ju je među zemlje koje trenutno beleže jedan od najvećih uspona na svetskoj turističkoj mapi.

Prema najnovijim podacima Svetske turističke organizacije (UN Tourism), Srbija se našla među deset najbrže rastućih turističkih destinacija na svetu , a u prvih pet meseci ove godine zabeležila je rast broja turista od gotovo sedam odsto.

"U prvih pet meseci ostvarili smo rast od između 6,8 i 6,9 odsto, kako kada je reč o domaćim, tako i o stranim turistima. Verujem da ćemo do kraja godine ostvariti istorijski rekord po broju poseta", rekao je ministar turizma i omladine Srbije Husein Memić u razgovoru za Radio Beograd.

Najviše stranih turista u Srbiju dolazi iz Turske i Rusije, dok je značajan rast zabeležen i među posetiocima iz Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine i Slovenije. Istovremeno je registrovan blagi pad broja turista iz Kine.

Memić je istakao da država nastavlja da ulaže u razvoj domaćeg turizma, posebno seoskog, koji poslednjih godina beleži snažan napredak, prenosi b92.net.

"Pre tri godine imali smo oko 700 registrovanih seoskih turističkih domaćinstava, a danas ih je već oko 1.900. Naš cilj je da promovišemo srpska sela i produžimo turističku sezonu", rekao je ministar.

Kao destinacije koje posebno preporučuje za ovu turističku sezonu izdvojio je Golubac i područje uz Dunav, a zbog značajnih ulaganja u turističku infrastrukturu i Pešter, kao i Novi Pazar.