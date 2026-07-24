Prelepa Brazilka je zbog Gorana iz Srbije napustila sve i preselila se: Obožava sarmu, a ove dve stvari su je šokirale

- Dala sam mu Instagram i to je bilo to. Ja sam otišla za Valensiju, on je ostao u Barseloni, počeli smo da se dopisujemo, pa je ubrzo kupio kartu da dođe u Sevilju, samo da me vidi na 24 sata - kaže ona kroz osmeh.

- Bilo je smešno jer tada nisam znala engleski , pa nisam mogla mnogo da pričam, bilo je smešno, ali je bilo prelepo.

Putovali su jedno drugom u susret, a kada se ona vratila u Brazil, on je nakon mesec dana otputovao za Južnu Ameriku da upozna njenu porodicu. Tri meseca kasnije, Beatriz je dala otkaz i preselila se u Srbiju.

Venčanje u filmskom stilu

- Venčali smo se pre mesec dana. Bilo je prelepo, malo drugačije za Srbe, jer smo radili onaj filmski stil da mladoženja ne vidi mladu dok ne dođe do oltara. Bilo je jako lepo, sa samo 65 gostiju, a 15 njih je došlo iz Brazila, priča ona.

- Srbima treba vremena da se opuste na žurkama, provode se, kao i mi Brazilci, ali vam treba malo rakije, hrane, pa tek onda… a mi odmah krenemo da igramo, nemamo vremena za gubljenje, zato je video postao viralan - kaže kroz smeh.

"Mislila sam da ćete biti hladni, a Srbi su zapravo Brazilci Evrope"

- Kada je trebalo da se preselim u Srbiju, mislila sam da ćete biti hladni kao ljudi u nekim delovima Evrope, ali iznenadila sam se. Srbi su potpuno suprotni. Posle sam čula da imate šalu da su Srbi Brazilci u Evropi i stvarno je tako. Kad sam se preselila, osećala sam se kao da su svi u ovoj zemlji jako ljuti, svi su namršteni, ali čim progovorite vidi se da niste. Kada sam prvi put otišla u prodavnicu svi su delovali nervozno, sada mi je jasno da je to samo prvi utisak - navod Beatriz.

Ono što joj je odmah zapalo za oko jeste jedna lokalna navika:

- Ovde svi puše i to mi je bilo čudno.

Učenje jezika kroz papiriće i omiljena jela

- Jezik mi je jako težak, zvuči kao ruski. Ja pričam portugalski, a srpski je tvrd, zvuči kao da se stalno svađate. Prvo sam naučila da kažem "zdravo", "drago mi je"…

Zajedno sa suprugom, osmislila je kreativan način da uče jezike.