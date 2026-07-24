Za mnoge porodice pire krompir je prilog bez kog ručak teško može da prođe. Deluje jednostavno, ali upravo kod ovog jela jedna mala promena u pripremi može da napravi ogromnu razliku u ukusu.
Većina ljudi pokušava da popravi ukus tek kada je krompir već skuvan – doda još putera, mleka ili začina.
Ipak, iskusni kuvari znaju da tajna počinje mnogo ranije.
Umesto obične vode, krompir stavite da se kuva u pilećem bujonu sa nekoliko dodataka. Tako tokom kuvanja upija arome i dobija mnogo puniji ukus, pa pire krompir više nije blag i „prazan“, već kremast i bogat kao iz restorana.
Zašto ovaj način pravi razliku?
Kada se krompir kuva u vodi, deo ukusa ostaje u tečnosti koja se kasnije prosipa. Kod kuvanja u bujonu situacija je drugačija – krompir upija aromu mesa i začina, pa svaki zalogaj ima intenzivniji ukus.
Za još bolju aromu u šerpu možete dodati:
- glavicu crnog luka presečenu na pola
- jedan lovorov list
- malo soli i začina po ukusu
Kako da pripremite pire krompir koji svi hvale
Krompir operite, oljuštite i isecite na jednake komade kako bi se ravnomerno skuvao.
Prelijte ga hladnim pilećim bujonom umesto vode, dodajte luk i lovorov list, pa kuvajte na umerenoj temperaturi oko 25 minuta.
Nemojte pojačavati vatru kako bi se krompir za pire brže skuvao – spolja može da se raskuva, a unutra ostane tvrd. Najbolji znak da je gotov jeste kada viljuška lako prolazi kroz komad.
Kada ga procedite, uklonite luk i lovor, pa ostavite krompir nekoliko minuta poklopljen.
Mali trik zbog kog pire neće biti vodenast
Iskusni kuvari imaju još jedan jednostavan savet. Nakon ceđenja vratite krompir u praznu šerpu na minut-dva na laganoj temperaturi.
Na taj način višak vode ispari, pa će kasnije bolje upiti puter i mleko.
Završni korak za savršeno kremast pire
Dok je krompir još topao, dodajte otopljeni puter i zagrejano mleko. Hladno mleko može da pokvari teksturu i učini da pire bude težak.
Sve dobro izgnječite dok ne dobijete glatku i kremastu smesu, a zatim dodajte so, biber ili začine po želji.
Mala promena u načinu kuvanja može potpuno da promeni ukus.
Kada jednom probate ovako pripremljen pire krompir, obična voda će vam delovati kao propuštena prilika.
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