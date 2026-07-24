Za mnoge porodice pire krompir je prilog bez kog ručak teško može da prođe. Deluje jednostavno, ali upravo kod ovog jela jedna mala promena u pripremi može da napravi ogromnu razliku u ukusu.

Većina ljudi pokušava da popravi ukus tek kada je krompir već skuvan – doda još putera, mleka ili začina.

Ipak, iskusni kuvari znaju da tajna počinje mnogo ranije.

Umesto obične vode, krompir stavite da se kuva u pilećem bujonu sa nekoliko dodataka. Tako tokom kuvanja upija arome i dobija mnogo puniji ukus, pa pire krompir više nije blag i „prazan“, već kremast i bogat kao iz restorana.

Zašto ovaj način pravi razliku?

Kada se krompir kuva u vodi, deo ukusa ostaje u tečnosti koja se kasnije prosipa. Kod kuvanja u bujonu situacija je drugačija – krompir upija aromu mesa i začina, pa svaki zalogaj ima intenzivniji ukus.

Za još bolju aromu u šerpu možete dodati:

glavicu crnog luka presečenu na pola

jedan lovorov list

malo soli i začina po ukusu

Kako da pripremite pire krompir koji svi hvale

Krompir operite, oljuštite i isecite na jednake komade kako bi se ravnomerno skuvao.

Prelijte ga hladnim pilećim bujonom umesto vode, dodajte luk i lovorov list, pa kuvajte na umerenoj temperaturi oko 25 minuta.

Nemojte pojačavati vatru kako bi se krompir za pire brže skuvao – spolja može da se raskuva, a unutra ostane tvrd. Najbolji znak da je gotov jeste kada viljuška lako prolazi kroz komad.

Kada ga procedite, uklonite luk i lovor, pa ostavite krompir nekoliko minuta poklopljen.

Mali trik zbog kog pire neće biti vodenast

Iskusni kuvari imaju još jedan jednostavan savet. Nakon ceđenja vratite krompir u praznu šerpu na minut-dva na laganoj temperaturi.

Na taj način višak vode ispari, pa će kasnije bolje upiti puter i mleko.

Završni korak za savršeno kremast pire

Dok je krompir još topao, dodajte otopljeni puter i zagrejano mleko. Hladno mleko može da pokvari teksturu i učini da pire bude težak.

Sve dobro izgnječite dok ne dobijete glatku i kremastu smesu, a zatim dodajte so, biber ili začine po želji.

Mala promena u načinu kuvanja može potpuno da promeni ukus.

Kada jednom probate ovako pripremljen pire krompir, obična voda će vam delovati kao propuštena prilika.