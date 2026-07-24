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NAJJEZIVIJA SRPSKA IZREKA: Niko ne zna njeno pravo značenje
Shutterstock | Lex0077 Shutterstock

NAJJEZIVIJA SRPSKA IZREKA: Niko ne zna njeno pravo značenje

10:00
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Autor:  Jadranko Žugić

Izreka koja je je stigla čak i do pravnih spisa...

 

Sigurno ste je i sami nekada izgovorili i ne znajući poreklo i pravo značenje ove izreke.

U srpskim krajevima i danas se ponegde kaže - skupljeni "S koca i konopca". Reč je o veoma staroj izreci koja se pominje i u narodnoj i umetničkoj književnosti.

U jednoj narodnoj pesmi koju je zabeležio Vuk Karadžić stoji: "Pokupili zlice i zlikovce, buljumbaše s koca i konopca, te ih rani sirotinja raja..." I u jednom delu publiciste Rodoljuba Čolakovića nalazi se ovakav primer: "U ustanak se ubaciše nekakvi probisvjeti bez roda i imena, balije, šokci odbjegli robijaši, ljudi s koca i konopca".

Izreka je stigla čak i do pravnih spisa, pa je tako u jednom delu Valtazara Bogišića zapisano: "Skupljalo se među njih ljudi sa svake strane... što no riječ s koca i konopca".

Iako je reč o izreci koja je u prošlosti bila veoma rasprostranjena, a i danas se često govori, njeno značenje prilično je mračno i vuče korene iz turskih vremena.

Naime, sve do sredine 19. veka u našim krajevima je postojao običaj da se osuđeni na smrt nabijaju na kolac ili vešaju. Ove surove metode naročito su primenjivali Turci nad hajducima i viđenijim Srbima. Tako se za one koji su uspeli da izbegnu vešala ili nabijanje na kolac govorilo da su pobegli "s ko(l)ca i konopca". O tome je pisao i naš nobelovac Ivo Andrić u svom delu "Na drini ćuprija", opisujući do detalja sve užase ovog vida kažnjavanja.

Izvorno, izreka se odnosila na okupljanje zlih i pokvarenih ljudi koji se ne libe da počine bilo kakav zločin jer su već osuđeni za najteža dela. Danas, akcenat je više na činjenici da je reč o grupi različitih ljudi sastavljenih/prikupljenih sa svih strana, bez izbora i kriterijuma.

(Krstarica)

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