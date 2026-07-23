Akcija je sprovedena u saradnji sa Upravom kriminalističke policije, Službom za suzbijanje kriminala i inspekcijskim organima Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Sumnja se da je on od 22. novembra 2025. do 21. jula 2026. godine postupao suprotno merama Uprave za veterinu, donetim radi sprečavanja i suzbijanja afričke kuge svinja na području naseljenog mesta Salaš Noćajski.

Uprkos važećim merama, kako se sumnja, nastavio je da prerađuje i stavlja u promet svinjsko meso na svom gazdinstvu.

Prilikom kontrole na gazdinstvu zatečeno je 7.060 kilograma svežeg mesa, poluproizvoda i proizvoda od mesa, za koje osumnjičeni nije imao prateću dokumentaciju niti dokaz o poreklu.

Po nalogu veterinarske inspekcije, meso proizvedeno u neregistrovanom objektu, nepoznatog porekla, oduzeto je i upućeno na uništenje.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden nadležnom tužilaštvu.