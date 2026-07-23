- Medved je prvo opustošio stabla trešnje, od 40 stabala uništeno je ukupno 17. Voćnjak je u neposrednoj blizini kuće, pa je neverovatno kako se uopšte usudio da priđe tako blizu. Pre par dana se tokom noći vratio i polomio grane i stabla višanja. Materijalna je šteta je ogromna, jer je reč o jako skupim sadnicima koje omogućavaju voćarima da sve što je neophodno obavljaju sa zemlje, kaže za RINU Leposavić.

On još jednom naglašava, da ovaj upad medveda u voćnjake i domaćinstva nije ni prvi ni jedini i da su sve češći slučajevi kada se ove životinje, u potrazi za hraniom spuštaju u naseljena mesta.

- Očigledno je i da na medvede utiču ove klimatske promene, u zimksom periodu na meti su domaće životinje, a tokom letnjih meseci voćnjaci i košnice. Pre dve godine su takođe u mom domaćinstvu uništili pola hektara crvene ranke, što je bio jedan od najboljih zasada šljive u ivanjičkom kraju, kaže Leposavić.

I bez obzira na opšte poznatu činjenicu da medvedi svake godine prave ogromnu materijalnu štetu u domaćinstvima širom ivanjičke opštine, rešenje kao da ne postoji, niti deluje da se neko od nadležnih bavi tom problematikom - osim samih voćara koji svakodnevno obilaze svoje zasade i strepe od upada ove šumske životinje.