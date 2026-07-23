- Veliko mi je zadovoljstvo što mogu da obavestim naše sugrađane da smo od države uspeli da dobijemo preko dva miliona evra za asfaltiranje lokalnih puteva. Želim da se zahvalim predsedniku Aleksandru Vučiću i ministarki Aleksandri Sofronijević koji su nam izašli u susret. Na osnovu ugovora koji smo imali sa njima za izgradnju pristupne saobraćajnice, odobreno nam je da jedan deo sredstava iskoristimo za popravku i izgradnju lokalnih puteva koji su pretežno korišćeni kao alternativni pravci tokom tih radova, rekao je predsednik opštine Gornji Milanovac Dejan Kovačević.

Trenutno se izvode radovi na više putnih pravaca koji su od velikog značaja za stotine meštana gornjomilanovačkih sela i naselja.

- Nalazimo se na potesu Stara pruga, a radićemo i deonicu Brusnica – Savići – Takovo, odnosno od Jasena preko Savića do Takova. Kompletnu Ulicu Natalije Carević presvući ćemo novim asfaltom, od glavne ulice pa sve do crkve. Takođe, radićemo i sve krakove i trase uz samu pristupnu saobraćajnicu koji su ostali neasfaltirani, kao i lokalni put od Beršića ka Gornjim Branetićima, koji prolazi kroz Ozrem, kazao je predsednik opštine Gornji Milanovac Dejan Kovačević.

Završetkom planiranih radova stanovnici će dobiti sigurnije, kvalitetnije i modernije putne veze, što će doprineti boljoj povezanosti i daljem razvoju naše opštine.