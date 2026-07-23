Tokom letnjih meseci klima-uređaji neprekidno rade kako bi rashladili prostor, a pritom stvaraju i značajne količine kondenzovane vode. Većina nas tu vodu jednostavno pusti da otiče u odvod, ali istraživanja pokazuju da bi ona mogla imati mnogo korisniju namenu.

Količina vode koju klima-uređaj proizvede zavisi pre svega od vlažnosti vazduha u prostoru. Kondenzat nastaje kada topao i vlažan vazduh prolazi kroz isparivač klima-uređaja.

Budući da je površina isparivača hladnija od temperature tačke rose, vodena para iz vazduha pretvara se u kapljice koje se skupljaju u posebnoj posudi, a zatim odvode iz uređaja.

Kod prenosivih klima-uređaja ta voda se može jednostavno prikupiti u rezervoar, dok je kod fiksnih sistema najčešće povezana sa odvodom.

Za šta sve možete iskoristiti kondenzovanu vodu?

Prema dostupnim istraživanjima, kondenzovana voda iz klima-uređaja odlična je za različite namene koje ne uključuju piće.

Na primer, izuzetno je pogodna za:

Zalivanje biljaka i bašte

Punjenje pegle na paru (jer ne stvara kamenac)

Ispiranje WC šolje

Industrijske procese u kojima nije potrebna pijaća voda

Jedna klima proizvede i do 15 litara vode dnevno!

U istraživanju objavljenom 2020. godine, naučnici su analizirali kvalitet kondenzovane vode prikupljene iz klima-uređaja u dva palestinska grada, gde su zalihe pijaće vode ograničene i posebno dragocene.

Uzorci vode prikupljeni su iz prodavnica, restorana i stambenih zgrada, a zatim su podvrgnuti dvema grupama laboratorijskih analiza:

Prva analiza sprovedena je odmah nakon uzorkovanja (izmereni su temperatura vode, pH-vrednost, električna provodljivost, količina rastvorenog kiseonika i ukupno rastvorene materije). Druga grupa analiza obavljena je u laboratoriji, gde su ispitivani zamućenost vode, biološka i hemijska potrošnja kiseonika, kao i prisustvo teških metala (arsen, bakar, selen, aluminijum...).

Analiza je pokazala da je kvalitet kondenzovane vode dovoljno dobar za korišćenje u navodnjavanju biljaka.

Kada je reč o pijaćoj vodi, određeni pokazatelji, poput zamućenosti i biološke i hemijske potrošnje kiseonika, nisu u potpunosti zadovoljili nacionalne standarde za ljudsku potrošnju, a u pojedinim uzorcima pronađeni su bakar, gvožđe, aluminijum, hrom, barijum, cink i mangan.

Zaključak istraživanja bio je da, osim jednog uzorka sa povišenim manganom, kondenzovana voda ne predstavlja nikakav rizik za navodnjavanje bašte, a uz odgovarajuću obradu mogla bi imati i druge namene.

Fascinantan podatak: Jedan klima-uređaj može proizvesti između 8,63 i 15,1 litara kondenzovane vode dnevno, u zavisnosti od uslova rada! Kada bi se ta voda sistematski prikupljala, značajno bi se smanjila potrošnja pijaće vode u sušnim područjima.

Istraživanje iz Omana

Sličnim pitanjem bavili su se i istraživači u Omanu, zemlji koja se takođe suočava sa nedostatkom prirodnih izvora slatke vode. Njihovo istraživanje razmatralo je različite metode dezinfekcije: ultraljubičasto zračenje, hlorisanje, zagrevanje na 63 °C, ozoniranje i dezinfekciju sunčevom energijom.

U fokusu rada bila je upravo poslednja metoda. Nakon filtracije kojom se uklanjaju suspendovane čestice, sunčevo zračenje uspešno uništava bakterije, viruse i druge mikroorganizme zahvaljujući delovanju UV i infracrvenih zraka.

Za potrebe eksperimenta voda je sakupljana u sterilisane Pyrex flaše u tri različita grada, a rezultati su iznenadili istraživače:

Svojstva prikupljene vode pokazala su se veoma sličnim destilovanoj vodi .

. Opasne bakterije poput ešerihije koli koliformnih bakterija potpuno su uništene nakon samo dva sata izlaganja sunčevoj svetlosti na temperaturi od 43 °C.

Autori zaključuju da metoda solarne dezinfekcije predstavlja jednostavno i finansijski pristupačno rešenje za obradu kondenzovane vode tamo gde drugi sistemi nisu dostupni.

Šta uvek morate imati na umu?

Iako rezultati istraživanja pokazuju ogroman potencijal kondenzovane vode, stručnjaci izričito upozoravaju: NE PREPORUČUJE SE konzumiranje ove vode za piće bez profesionalne obrade i provere kvaliteta!