Tokom letnjih meseci klima-uređaji neprekidno rade kako bi rashladili prostor, a pritom stvaraju i značajne količine kondenzovane vode. Većina nas tu vodu jednostavno pusti da otiče u odvod, ali istraživanja pokazuju da bi ona mogla imati mnogo korisniju namenu.
Količina vode koju klima-uređaj proizvede zavisi pre svega od vlažnosti vazduha u prostoru. Kondenzat nastaje kada topao i vlažan vazduh prolazi kroz isparivač klima-uređaja.
Budući da je površina isparivača hladnija od temperature tačke rose, vodena para iz vazduha pretvara se u kapljice koje se skupljaju u posebnoj posudi, a zatim odvode iz uređaja.
Kod prenosivih klima-uređaja ta voda se može jednostavno prikupiti u rezervoar, dok je kod fiksnih sistema najčešće povezana sa odvodom.
Za šta sve možete iskoristiti kondenzovanu vodu?
Prema dostupnim istraživanjima, kondenzovana voda iz klima-uređaja odlična je za različite namene koje ne uključuju piće.
Na primer, izuzetno je pogodna za:
- Zalivanje biljaka i bašte
- Punjenje pegle na paru (jer ne stvara kamenac)
- Ispiranje WC šolje
- Industrijske procese u kojima nije potrebna pijaća voda
- Jedna klima proizvede i do 15 litara vode dnevno!
U istraživanju objavljenom 2020. godine, naučnici su analizirali kvalitet kondenzovane vode prikupljene iz klima-uređaja u dva palestinska grada, gde su zalihe pijaće vode ograničene i posebno dragocene.
Uzorci vode prikupljeni su iz prodavnica, restorana i stambenih zgrada, a zatim su podvrgnuti dvema grupama laboratorijskih analiza:
- Prva analiza sprovedena je odmah nakon uzorkovanja (izmereni su temperatura vode, pH-vrednost, električna provodljivost, količina rastvorenog kiseonika i ukupno rastvorene materije).
- Druga grupa analiza obavljena je u laboratoriji, gde su ispitivani zamućenost vode, biološka i hemijska potrošnja kiseonika, kao i prisustvo teških metala (arsen, bakar, selen, aluminijum...).
Analiza je pokazala da je kvalitet kondenzovane vode dovoljno dobar za korišćenje u navodnjavanju biljaka.
Kada je reč o pijaćoj vodi, određeni pokazatelji, poput zamućenosti i biološke i hemijske potrošnje kiseonika, nisu u potpunosti zadovoljili nacionalne standarde za ljudsku potrošnju, a u pojedinim uzorcima pronađeni su bakar, gvožđe, aluminijum, hrom, barijum, cink i mangan.
Zaključak istraživanja bio je da, osim jednog uzorka sa povišenim manganom, kondenzovana voda ne predstavlja nikakav rizik za navodnjavanje bašte, a uz odgovarajuću obradu mogla bi imati i druge namene.
Fascinantan podatak: Jedan klima-uređaj može proizvesti između 8,63 i 15,1 litara kondenzovane vode dnevno, u zavisnosti od uslova rada! Kada bi se ta voda sistematski prikupljala, značajno bi se smanjila potrošnja pijaće vode u sušnim područjima.
Istraživanje iz Omana
Sličnim pitanjem bavili su se i istraživači u Omanu, zemlji koja se takođe suočava sa nedostatkom prirodnih izvora slatke vode. Njihovo istraživanje razmatralo je različite metode dezinfekcije: ultraljubičasto zračenje, hlorisanje, zagrevanje na 63 °C, ozoniranje i dezinfekciju sunčevom energijom.
U fokusu rada bila je upravo poslednja metoda. Nakon filtracije kojom se uklanjaju suspendovane čestice, sunčevo zračenje uspešno uništava bakterije, viruse i druge mikroorganizme zahvaljujući delovanju UV i infracrvenih zraka.
Za potrebe eksperimenta voda je sakupljana u sterilisane Pyrex flaše u tri različita grada, a rezultati su iznenadili istraživače:
- Svojstva prikupljene vode pokazala su se veoma sličnim destilovanoj vodi.
- Opasne bakterije poput ešerihije koli koliformnih bakterija potpuno su uništene nakon samo dva sata izlaganja sunčevoj svetlosti na temperaturi od 43 °C.
Autori zaključuju da metoda solarne dezinfekcije predstavlja jednostavno i finansijski pristupačno rešenje za obradu kondenzovane vode tamo gde drugi sistemi nisu dostupni.
Šta uvek morate imati na umu?
Iako rezultati istraživanja pokazuju ogroman potencijal kondenzovane vode, stručnjaci izričito upozoravaju: NE PREPORUČUJE SE konzumiranje ove vode za piće bez profesionalne obrade i provere kvaliteta!
Međutim, za sve ostale nebitne namene, zalivanje cveća i bašte, ispiranje toaleta ili punjenje pegle, sakupljanje vode iz klime je fantastičan način da smanjite potrošnju pijaće vode i racionalnije koristite prirodne resurse.
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