- Postojeća površina školskog objekta biće uvećana za oko 800 kvadratnih metara. Sa sadašnjih 2.800, škola će nakon završetka radova imati ukupno 3.600 kvadrata. Fiskulturna sala, ako se taj prostor tako uopšte mogao nazvati, imala je svega oko 300 kvadratnih metara. Sada će ovde biti izgrađena velelepna mini-hala površine gotovo 1.100 kvadrata, sa 333 sedeća mesta. U njoj će moći da se održavaju takmičenja i različite sportske priredbe, čime će čitav objekat dobiti dodatnu, multifunkcionalnu namenu, rekao je Glišić.

Ističe da je ovo jedan od najznačajnijih obrazovnih objekata u opštini Doljevac i jedna od najvećih osnovnih škola.

- Planirali smo da radove završimo do 1. septembra, ali vidim da postoje različiti problemi zbog kojih će taj rok verovatno morati da bude produžen za nekoliko meseci. Potrudićemo se da u narednim danima otklonimo sve prepreke kako bi objekat bio završen tokom ove godine i predat učenicima i nastavnicima. Oni će se useliti u komforan, standardizovan, moderan, lep i bezbedan objekat, koji će biti na ponos ne samo Doljevca već čitavog nišavskog kraja, kazao je Glišić.

Ministar je naglasio da će od sledeće sedmice lično krenuti u kontrolu na gradilišta, kako bi na licu mesta sagledao zašto pojedini radovi kasne.

- Od naredne nedelje uvešću praksu nenajavljenih obilazaka gradilišta, bez medija i najave. Jednostavno ću sesti u automobil i otići da vidim šta se dešava i zbog čega nastaju problemi koji nas dovode u situaciju da završetak radova pomeramo za mesec ili dva. To ume poprilično da me frustrira. U spisak svojih radnih obaveza uvrstiću da jednom ili dva puta nedeljno obilazim gradilišta. Trenutno ih imamo 67 širom Srbije. Želim nenajavljeno da se pojavim i proverim šta se radi, šta se dešava i da li sve teče onako kako smo se dogovorili, kazao je Glišić.

Kada radovi za nekoliko meseci budu završeni, kako kaže, ovo će biti izuzetno lep objekat, na ponos Doljevca, Nišavskog okruga, ali pre svega mladih ljudi i dece koja će ovde pohađati nastavu.

- Ljudi u Doljevcu treba da budu ponosni i na činjenicu da nijedna škola nije imala nijedan dan obustave nastave. Deca su išla u školu i radila ono što je njihov posao u tom uzrastu – učila su kako bi mogla da stasaju, sazru i nastave da koračaju kroz život. Naša obaveza prema tim učenicima, ali i prema odgovornom i poštenom nastavnom kadru koji čestito radi svoj posao, jeste da što pre završimo ovaj objekat i predamo im ga na upotrebu, poručio je Glišić iz Doljevca.