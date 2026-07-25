Vernici Srpske pravoslavne crkve danas proslavljaju praznik Presvete Bogorodice Trojeručice, simbol vere i isceljenja
Ikonu Trojeručice iz Svete zemljedoneo je Sveti Sava, a danas se čuva u manastiru Hilandar
Vernici Srpske pravoslavne crkve danas obeležavaju praznik Presvete Bogorodice Trojeručice, najpoštovanije ikone u srpskom narodu. Ikonopisao ju je Sveti Luka, a na dar dobio Sveti Sava prilikom hodočašća u Svetu zemlju. Jedno vreme ova ikona neprocenjive vrednosti bila je u Srbiji, a sada se čuva na Svetoj gori. Veruje se da ikona Presvete Bogorodice Trojeručice ima čudotvorne moći ako joj priđete čista srca i zamolite za pomoć.
Ikona Presvete Bogorodice Trojeručice je, prema predanju, iscelila ruku Svetog Jovana Damaskina kad mu je ona odsečena po zapovesti damaskog kalifa. Sveti Jovan Damaskin se borio protiv ikonoboraca, ali je bio oklevetan i nepravedno kažnjen. Iscelila ga je Presveta Bogorodica, dok se pred ovom njenom ikonom ožalošćen molio. On je iz blagodarnosti za učinjenu milost pridodao njenom liku treću ruku, po čemu je ona dobila ime Trojeručica.
Po svom čudesnom isceljenju, Sveti Jovan Damaskin postao je monah u lavri Svetog Save Osvećenog, a Sveta ikona Trojeručica ostala je uz njega. Pre smrti Sveti Jovan Damaskin ostavio je zavet monasima da ikonu daju carskom sinu koji će, prema proročanstvu Svetog Save Osvećenog, osnivača manastirke lavre u pustinji, jednog dana doći u njegov manastir.
Komentari (0)