Vernici Srpske pravoslavne crkve danas obeležavaju praznik Presvete Bogorodice Trojeručice, najpoštovanije ikone u srpskom narodu. Ikonopisao ju je Sveti Luka, a na dar dobio Sveti Sava prilikom hodočašća u Svetu zemlju. Jedno vreme ova ikona neprocenjive vrednosti bila je u Srbiji, a sada se čuva na Svetoj gori. Veruje se da ikona Presvete Bogorodice Trojeručice ima čudotvorne moći ako joj priđete čista srca i zamolite za pomoć.

Ikona Presvete Bogorodice Trojeručice je, prema predanju, iscelila ruku Svetog Jovana Damaskina kad mu je ona odsečena po zapovesti damaskog kalifa. Sveti Jovan Damaskin se borio protiv ikonoboraca, ali je bio oklevetan i nepravedno kažnjen. Iscelila ga je Presveta Bogorodica, dok se pred ovom njenom ikonom ožalošćen molio. On je iz blagodarnosti za učinjenu milost pridodao njenom liku treću ruku, po čemu je ona dobila ime Trojeručica.

Po svom čudesnom isceljenju, Sveti Jovan Damaskin postao je monah u lavri Svetog Save Osvećenog, a Sveta ikona Trojeručica ostala je uz njega. Pre smrti Sveti Jovan Damaskin ostavio je zavet monasima da ikonu daju carskom sinu koji će, prema proročanstvu Svetog Save Osvećenog, osnivača manastirke lavre u pustinji, jednog dana doći u njegov manastir.

Tako je Trojeručica pet vekova kasnije dospela u ruke carskog sina, tada arhiepiskopa Save, zajedno sa ikonom Mlekopitateljnice i štapom-patericom Svetog Save Osvećenog.

Centralna proslava praznika Čudotvorne Ikone Presvete Bogorodice Trojeručice održava se na Hilandaru, na Svetoj gori.

Spada u najpoštovanje ikone na Hilandaru i najznačajnija je ikona srpskog naroda. U Srbiju ju je iz Svete zemlje kao najvredniji dar doneo Sveti Sava. Ikona je dugo čuvana u domu Nemanjića, a krajem 14. veka ikona je prešla iz dvora cara Dušana u Studenicu.

Najezdom Turaka, monasi iz Studenice su ikonu zavezali za jednog magarca i pustili ga da ide kud je Bogorodici volja. Magare je prošlo čitavu Srbiju i Makedoniju da bi se zaustavilo kod Svete gore. Od tada se ikona čuva u manastiru Hilandaru. Veruje se da ona ima isceliteljske moći, a tokom istorije pomagala je mnogim pravoslavcima u ključnim istorijskim trenucima. Jedna od najboljih kopija ove ikone nalazi se u Hramu Svetog Save u Beogradu.

Molitva Presvetoj Bogorodici Trojeručici

O, Presveta i Preblagoslovena Djevo Bogorodice Marijo, tebi pripadamo, i klanjamo se pred svetom trojeručnom ikonom tvojom, sećajući se preslavnog čuda tvoga, prirastanja odsečene desnice prepodobnog Jovana Damaskina, koje se uz pomoć ikone ove dogodilo, i čiji se znak i sada vidi na njoj, oličen u trećoj ruci, ikoni tvojoj priloženoj. Molimo ti se i prosimo te sveblagu i svemilostivu Zaštitnicu roda našega, usliši nas koji ti se molimo.Kao što si uslišila blaženog Jovana, koji ti je u žalosti i bolesti zavapio, tako ne prezri ni nas, koji smo ranama mnogorazličnih strasti oboleli i ojađeni, i koji tebi, sa skrušenom i smirenom dušom, usrdno pribegavamo. Svemilostiva Gospođo, ti vidiš nemoći naše, nevolju i potrebu našu za tvojom pomoći i zaštitom: odasvud smo neprijateljima okruženi, i nemamo pomagača ni zaštitnika, ako se ti ne smiluješ na nas, Vladičice. Zaista, molimo ti se, saslušaj bolni vapaj naš, i pomozi nam da svetootačku pravoslavnu veru čistu sačuvamo do kraja života, da u svima zapovestima Gospodnjim pravo hodimo, da istinsko pokajanje za grehe svoje uvek Bogu prinosimo i udostojimo se mirnog i hrišćanskog kraja života i dobrog odgovora na strašnom sudu Sina tvoga i Boga našega.Njega umoli za nas materinskom svojom molitvom, da nas ne osudi po bezakonjima našim, nego da nas pomiluje po velikoj i neiskazivoj milosti Svojoj. O, Svedobra, usliši nas, i ne liši svoje moćne pomoći, da bi smo ti, tobom spasenje zadobivši, pevali i proslavljali u zemlji živih, kao i Rođenog od tebe, Izbavitelja našega, Gospoda Isusa Hrista, kome pripada slava, moć, čast i poklonjenje, zajedno sa Ocem i Svetim Duhom, sada i svagda i kroza sve vekove. Amin.