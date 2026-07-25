Tako je Trojeručica pet vekova kasnije dospela u ruke carskog sina, tada arhiepiskopa Save, zajedno sa ikonom Mlekopitateljnice i štapom-patericom Svetog Save Osvećenog.

Centralna proslava praznika Čudotvorne Ikone Presvete Bogorodice Trojeručice održava se na Hilandaru, na Svetoj gori.

Spada u najpoštovanje ikone na Hilandaru i najznačajnija je ikona srpskog naroda. U Srbiju ju je iz Svete zemlje kao najvredniji dar doneo Sveti Sava. Ikona je dugo čuvana u domu Nemanjića, a krajem 14. veka ikona je prešla iz dvora cara Dušana u Studenicu.

Najezdom Turaka, monasi iz Studenice su ikonu zavezali za jednog magarca i pustili ga da ide kud je Bogorodici volja. Magare je prošlo čitavu Srbiju i Makedoniju da bi se zaustavilo kod Svete gore. Od tada se ikona čuva u manastiru Hilandaru. Veruje se da ona ima isceliteljske moći, a tokom istorije pomagala je mnogim pravoslavcima u ključnim istorijskim trenucima. Jedna od najboljih kopija ove ikone nalazi se u Hramu Svetog Save u Beogradu.

Molitva Presvetoj Bogorodici Trojeručici

O, Presveta i Preblagoslovena Djevo Bogorodice Marijo, tebi pripadamo, i klanjamo se pred svetom trojeručnom ikonom tvojom, sećajući se preslavnog čuda tvoga, prirastanja odsečene desnice prepodobnog Jovana Damaskina, koje se uz pomoć ikone ove dogodilo, i čiji se znak i sada vidi na njoj, oličen u trećoj ruci, ikoni tvojoj priloženoj. Molimo ti se i prosimo te sveblagu i svemilostivu Zaštitnicu roda našega, usliši nas koji ti se molimo.Kao što si uslišila blaženog Jovana, koji ti je u žalosti i bolesti zavapio, tako ne prezri ni nas, koji smo ranama mnogorazličnih strasti oboleli i ojađeni, i koji tebi, sa skrušenom i smirenom dušom, usrdno pribegavamo. Svemilostiva Gospođo, ti vidiš nemoći naše, nevolju i potrebu našu za tvojom pomoći i zaštitom: odasvud smo neprijateljima okruženi, i nemamo pomagača ni zaštitnika, ako se ti ne smiluješ na nas, Vladičice. Zaista, molimo ti se, saslušaj bolni vapaj naš, i pomozi nam da svetootačku pravoslavnu veru čistu sačuvamo do kraja života, da u svima zapovestima Gospodnjim pravo hodimo, da istinsko pokajanje za grehe svoje uvek Bogu prinosimo i udostojimo se mirnog i hrišćanskog kraja života i dobrog odgovora na strašnom sudu Sina tvoga i Boga našega.Njega umoli za nas materinskom svojom molitvom, da nas ne osudi po bezakonjima našim, nego da nas pomiluje po velikoj i neiskazivoj milosti Svojoj. O, Svedobra, usliši nas, i ne liši svoje moćne pomoći, da bi smo ti, tobom spasenje zadobivši, pevali i proslavljali u zemlji živih, kao i Rođenog od tebe, Izbavitelja našega, Gospoda Isusa Hrista, kome pripada slava, moć, čast i poklonjenje, zajedno sa Ocem i Svetim Duhom, sada i svagda i kroza sve vekove. Amin.