Pregrevanje vode, na 75 ili čak 85°C, je nepotrebno i izaziva veću potrošnju električne energije, ali i brže propadanje bojlera i stvaranje kamenca.
Urađaji poput bojlera nazivaju se energetski vampiri jer neprestano troše energiju, a prema nedavnoj studiji "British Gas-a", mogu da budu odgovorni za 23 odsto električne energije koja se troši u domaćinstvu.
Za samo jedan sat rada bojler snage dva kilovata potroši dva kWh. Ako bojler svaki dan radi dva i po sata, mesečno potroši ukupno 150 kWh. Na većini bojlera je temperatura unapred nameštena, ali da biste uštedeli, termostat bojlera podesite na ekonomično grejanje, odnosno na temperaturu između 50 i 60°C.
Komentari (0)