Pregrevanje vode, na 75 ili čak 85°C, je nepotrebno i izaziva veću potrošnju električne energije, ali i brže propadanje bojlera i stvaranje kamenca.

Urađaji poput bojlera nazivaju se energetski vampiri jer neprestano troše energiju, a prema nedavnoj studiji "British Gas-a", mogu da budu odgovorni za 23 odsto električne energije koja se troši u domaćinstvu.