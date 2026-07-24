Od centra Istanbula udaljena je samo nekoliko kilometara i najbliže je šumsko područje te metropole. To Beogradsku šumu čini najpristupačnijim rekreacionim parkom u tom regionu.

Bogata flora i fauna i klimatske pogodnosti koje Beogradska šuma posjeduje čini je prirodnom oazom za bijeg ljubitelja prirode iz gradske vreve Istanbula. U danima jeseni taj prostor nudi neke od najljepših šarenih pejzaža koji privlače pažnju domaćih i stranih posjetilaca. Unutar parka se nalaze uređene staze za šetnju, vožnju biciklima i takozvane ofroad staze. Ne manjka ni prostora za odmor i igru najmlađih posjetilaca.

Park je ime dobio po naselju u kojem su nastanjeni Beograđani koji su u Istanbul došli nakon balkanskih pohoda sultana Sulejmana.

Legenda koja se prepričava u Turskoj i nije baš legenda, jer ima svoje historijske izvore je da je Sulejman doveo Srbijance u Istanbul da bi mu održavali vizantijski vodovod koji je grad snabdijevao pijaćom vodom iz Beogradske šume koja se u to vrijeme nije tako zvala. To je učinio, jer je u Beogradu vidio sličan sistem koji je radio bez greške.

Izvori kažu da su Beograđani dovedeni kao roblje kod Sulejmana Veličanstvenog imali brojne beneficije. Sem održavanja vodovoda, bavili su se i izgradnjom. Naselili su šumu. I šuma je dobila novo ime – Beogradska šuma ili “Belgrad Ormani”.

U tom dijelu šume je bio zabranjen lov, kao i sječa drveća, a ako bi se neko oglušio o zabranu platio bi glavom. Beograđani su bili čuvari devet istanbulskih izvora pijaće vode u dijelu grada nazvanom Beligrad. Živjeli su tu sve do kraja 19. vijeka i pojave kuge. Zbog opake bolesti, bili su prisiljeni da se presele, jer je voda bila leglo zaraze. To je kraj beogradskih naseobina u Istanbulu.

Beogradska šuma i danas postoji, ali više nije zabranjena za posjetioce. Na 5500 hektara šume nalazi se devet parkova prirode koji nude brojne turističke i sportske sadržaje, tako da ako vas put nanese put Istanbula, možete provesti dan u šetnji i odmoru u jednom od omiljenih izletišta lokalnih stanovnika.