Časni pojas Presvete Bogorodice, kojem se poklonilo više od 800.000 ljudi, danas je ispraćen iz Hrama Svetog Save na put ka Svetoj Gori. Patrijarh srpski Porfirije je tokom svečanog ispraćaja relikvije nosio plavu odoru. Ova boja odore se ne viđa često, a postoje i druge koje se nose za različite praznike.

Bela je osnovna boja odeždi i simboliše čistotu, radost i prosvećenje. Odežde u purpurnoj boji se koriste za vreme posta. Ova boja je boja žalosti.

Crvena boja se nosi kada se obeležavaju praznici mučenika i ima značenje krvi koju su prolili Gospod Isus Hristos, apostoli, svetitelji i mučenici.

Zelena boja se nosi za za praznik Silaska Svetog Duha na apostole. Ova boja je simbol nade na večno blaženstvo.

Plava boja, koju je patrijarh danas nosio koristi se za vreme Bogorodičinih praznika, a ova boja simbol je nebeske zaštite, smirenja, blagodati

Kada su u pitanju đakoni, oni nose tri odežde, prema svetom broju tri - stihar, narukvice i orar. Sveštenici nose pet, prema broju čula - stihar, epitrahilj, pojas, narukvice i felon. Episkopi nose sedam, zbog punoće sveštenstva - stihar, epitrahilj, pojas, narukvice, nadbedrenik, sakos i omofor.

Časni pojas podignut na postolje

Podsetimo, Pojas će biti svečano ispraćen u sveti manastir Vatoped na Svetoj Gori Atonskoj nakon liturgije koju predvodi patrijarh srpski Porfirije.

Kako je saopštila Srpska pravoslavna crkva (SPC), u skladu sa viševekovnom tradicijom i praksom koja je prisutna u svim pravoslavnim crkvama, Časni pojas je podignut na postolje unutar Svetosavskog hrama kako bi poklonici mogli da, prolazeći ispod ove svetinje, dobiju blagoslov prinoseći molitve za sebe i za svoje bližnje.

Svečani ispraćaj će, uz najviše crkvene i državne počasti, uslediti posle svete liturgije i akatista Presvetoj Bogorodici, uz učešće Garde Vojske Srbije, orkestra Ministarstva unutrašnjih poslova, folklornih društava, horova, bogoslova i drugih.

Zbog velikog interesovanja, boravak ove relikvije u Beogradu produžen je dva puta na inicijativu patrijarha Porfirija.