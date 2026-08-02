Vlasinsko jezero jedno je od skrivenog blaga juga Srbije. Odlikuje ga priroda koja daje utisak da joj čovek nikada nije prišao. Čak i danas, jezero nije često posećena turistička destinacija, te je mir tog kraja ostao očuvan.

Za sve one koji ne podnose žegu velikih gradova i želeli bi da pobegnu od nje, samo ne znaju kuda, Vlasinsko jezero je prava destinacija.

"Mnogo je bolje biti ovde nego u Beogradu sredinom jula. Kada je u gradu blizu 30 stepeni, ovde nema ni 16 stepeni. Ujutru se ponekad smrzavamo kao da je kasna jesen, jer zna da bude i do 10 stepeni", kaže za MONDO turista koji je boravio na Vlasini.