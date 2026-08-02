Jedna od legendi je priča o crnom vodenom biku, misterioznom stvorenju koje je odvlačio stoku u vodu i bio glasnik velikih promena. Prema predanju, poslednji put se oglasio pre Drugog svetskog rata.

Osim ovih neobjašnjivih priča, mnoge priče za Vlasinsko jezero vezuju se i za njegova prirodna svojstva - tresetno zemljište i pokretna ostrva. Tako jedna od najpoznatijih priča sa Vlasinskog jezera jeste legenda o kravi Ruži koja je, dok je pasla travu, zakoračila na malo ostrvo koje je plutalo po jezeru. Ovo ostrvo, napravljeno od trave i treseta, odvojilo se od obale i počelo da se kreće po vodi.