Njihov miris može doprineti tome da štetočine zaobiđu zasad.

Borova kora i kopriva kao prirodna zaštita

Redovna kontrola je ključ uspeha

U borbi, takođe, može pomoći i preparat od samih zlatica. Potrebno je skupiti odrasle insekte u posudu od 1 litra, pa potom te zlatice potopiti u posudu sa 20 litara vode i zatvoriti. One će da uginu i neko vreme će plutati, a zatim potonuti na dno. Potrebna je gotovo jedna sedmica da se to dogodi. Posle toga preparat je spreman za upotrebu, ali se odlikuje visokom koncentracijom i potrebno ga je razrediti vodom. Nerazređen preparat može da spali lišće krompira. Taj preparat neophodno je razrediti prvi put u odnosu 1:1, drugi put u razmeri 1:2, a treći put u odnosu 1:3. Proverite na jednoj biljci krompira kako reaguje na preparat, to jest da li ga je potrebno dodatno razrediti. Razne sorte krompira različito reaguju i potrebno im je prilagoditi koncentraciju preparata.