Crnogorska policija nastavila je digitalno patroliranje na najfrekventnijim putnim pravcima, a tokom najnovije akcije sprovedene na području Podgorice i Danilovgrada sankcionisan je ukupno 21 vozač.

Policijski službenici odeljenja bezbednosti Podgorica i Danilovgrad koristili su dronove za nadzor saobraćaja iz vazduha na pravcima Podgorica–Zeta, Podgorica–Cetinje i Danilovgrad–Nikšić.

Na području Glavnog grada zaustavljeno je i sankcionisano 15 vozača. Njima je izdato 14 prekršajnih naloga, dok je protiv jednog vozača podneta prekršajna prijava.

U Danilovgradu je kažnjeno šest vozača, od kojih su protiv dvojice podnete prekršajne prijave, dok su četvorici izdati prekršajni nalozi.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, dronovima su zabeležena rizična preticanja preko neisprekidane uzdužne linije, kojima su vozači neposredno ugrožavali sopstvene živote, ali i bezbednost drugih učesnika u saobraćaju.

Iz policije poručuju da će digitalno patroliranje i pojačane kontrole biti nastavljeni, posebno na prometnim putnim pravcima na kojima se beleži veći broj teških saobraćajnih prekršaja.